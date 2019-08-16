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Два человека скончались после отравления подсолнечным маслом

16:38 16.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Два человека погибли в Ульяновской области, по предварительной информации, отравившись подсолнечным маслом, пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.

В ведомстве отметили, что за последние дни с подозрением на отравление в больницы Ульяновска доставили семь человек, в том числе двоих несовершеннолетних. Жизни детей ничего не угрожает.

"Проверяется и версия об отравлении доставленных при употреблении растительного масла кустарного изготовления", — добавили в ведомстве.

Как пишет "Интерфакс", в связи с отравлением семи человек в Ульяновске возбуждено уголовное дело. Дело завели по статье о производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, и повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее о госпитализации семерых человек с подозрением на отравление и смерти одного из них сообщили в Минздраве Ульяновской области. Там отметили, что все пациенты были родственниками или коллегами.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что они употребляли в пищу одно и то же подсолнечное масло. Пострадавшие подозревают, что в него каким-то образом попал крысиный яд, добавил собеседник агентства.

По его данным, масло изготовил пенсионер из Тереньгульского района. Подсолнечник ему привез житель Сызранского района Самарской области. Несколько бутылок пенсионер отдал этому знакомому, часть — своей дочери, еще часть — оставил себе.

Кроме того, по данным регионального Минздрава, 3 августа скончалась женщина, которую госпитализировали с похожими симптомами.

Темы: Массовые отравления и проблема некачественных продуктов, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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17.08.2019, 00:22
Гость: Иван Иваныч

Похожий случай был в СССР, в Одессе . Там было отравление субстанцией похожей на раст. масло. Кажется витамин д.
16.08.2019, 22:24
Гость: Сердечник

они его что стаканами пьют?
=
погоня за дешевизной кое-где целая наука и вид спорта.
Масло по акционной цене умудряются раскупить уже к 7 утра, хотя выкладывают его в круглосуточном супермаркете на полку обычно минут за 20 до того... бабки-комсомолки рулят...
16.08.2019, 21:35
Гость: ага

Сколько-то лет назад под видом растительного масла продавали украденный где-то в огромных количествах витамин Е, который сложно отличить от подсолнечного масла. Уж, не повторяется ли ситуация?
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