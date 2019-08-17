В центре Москвы проходят одиночные пикеты оппозиции

16:31

В центре Москвы сразу в нескольких местах проходят одиночные пикеты, заявленные Еленой Филиной, Ильей Азаром и Андреем Морев вместо шествия, которое не разрешили городские власти.

С 14:00 люди выходят с плакатами к памятникам Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре, Надежде Крупской на Сретенке и Владимиру Шухову на Чистых прудах.

В частности у памятника Надежде Крупской на Сретенском бульваре стоит женщина с плакатом против ареста активиста Константина Котова за многократное нарушение правил проведения митингов.

Также очевидцы сообщают, что незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова встала с плакатом с требованием соблюдать Конституцию к памятнику Владимиру Высоцкому.

На одиночный пикет недалеко от памятника Владимиру Высоцкому вышла и пожилая женщина, инвалид. После того, как москвичка с плакатом вышла к монументу, к ней подошел сотрудник полиции, тепло пообщался, а по окончании беседы пожелал участнице пикета доброго здоровья и пожал руку.

На Чистых прудах замечен зарегистрированный кандидат в Мосгордуму от партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Он дает интервью журналистам.

Среди требований, которые будут выдвигать участники пикетов, - прекратить преследование арестованных фигурантов по так называемому делу о массовых беспорядках 27 июля, пишет МК.