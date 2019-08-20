Навальный использовал армию троллей для атаки на экс-сотрудника ФБК Серуканова

19:23

Бывший сотрудник так называемого «ФБК» Виталий Серуканов рассказал, что Алексей Навальный уже давно использует отработанную тактику с использованием ботов для поднятия своего рейтинга и медийности, а также для информационной травли своих недоброжелателей



Фото с сайта pixabay.com

Вчера, 19 августа, сотрудники правоохранительных органов накрыли квартиру ботов в подмосковном Марьино. Согласно информации Телеграм-канала «Шавки Красовского», там орудовали специально нанятые интернет-тролли, публиковавшие фейковые комментарии и призывавшие граждан к участию в массовых беспорядках на незаконных митингах в центре столицы.

Серуканов в беседе с журналистом ФАН пояснил, что Алексей Навальный - настоящий «король Twitter». Эту площадку блогер использует чаще всего, чтобы влиять на неокрепшие умы своих подписчиков. При этом он не признает себя организатором незаконных акций, а лишь саркастически подчёркивает, что собрать целый митинг одним твитом невозможно. Это давно отработанная технология, подчеркнул экс-юрист «ФБК».

Кроме того, Серуканов подтвердил, что у Навального действительно имеется своя армия ботов. При этом они часто используются для травли политических оппонентов либералов или просто недоброжелателей самого блогера.

Серуканов «имел удовольствие» самостоятельно убедиться, насколько неприятны подобные методы – после его ухода из «ФБК» он получал множество угроз расправы, в том числе и по отношение к его семье. Он подчеркнул, что невооруженным взглядом заметно, как любой более-менее известный пользователь сразу после своей критической публикации в адрес блогера или его команды подвергается самой настоящей травле. При этом аккаунты «троллей» практически невозможно идентифицировать – это «мыльные пузыри» с пустыми страницами.

Напомним, что ранее кандидаты из команды Навального получили отказ в регистрации от Мосгоризбиркома из-за массовых нарушений, допущенных в период подписной кампании. Так, юрист «ФБК» Любовь Соболь сдала во МГИК более 14% фальшивых подписей. И в этом нет ничего удивительного, ведь в течение всей предвыборной кампании ее то и дело уличали в махинациях - рисовке подписей, использовании автографов покойников, подкупах избирателей и прочем.

В ответ на законное решение электоральной комиссии либеральные экс-кандидаты организовали череду несанкционированных акций протеста с целью оказать давление на МГИК.