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Минтруд выступил против штрафов за курение на работе

13:05 20.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В Минтруде выступили против введения штрафа за курение на рабочем месте, пишет РИА Новости.

В ведомстве отмечают, что курение не должно влиять на зарплату.

"Согласно Трудовому кодексу, ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, недопустимо", — уточняется в сообщении ведомства.

Ранее Минздрав опубликовал программу "Укрепление общественного здоровья работающих". В ней предложено штрафовать курящих сотрудников, тестировать работников на употребление алкоголя и организовывать физкульт-брейки.

В Минтруде заявили, что считают крайне важной работу по укреплению общественного здоровья, однако все граждане должны иметь "равные возможности в осуществлении своих способностей к труду".

Там напомнили, что "в соответствии с кодексом заработная плата — это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы". Таким образом, курение не является определяющим фактором.

При этом в ведомстве подчеркнули, что работодатель имеет право требовать, чтобы перерывы не сказывались отрицательно на качестве труда.

Темы: Министерство здравоохранения РФ, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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