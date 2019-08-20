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Опубликованы изменения в ЕГЭ 2020 года

12:12 20.08.2019
Фото с сайта ege.edu.ru
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Разработчики заданий ЕГЭ опубликовали проекты контрольно-измерительных материалов на 2020 год.

Так, в ЕГЭ по физике будет не пять, а шесть заданий с развернутым ответом. Усложнилось задание 24, проверяющее знание элементов астрофизики. Теперь школьников не будут ограничивать в числе правильных вариантов («выберите все верные утверждения», ранее было два обязательных верных ответа).

В ЕГЭ по обществознанию детализированы формулировки заданий 28 и 29. Так, в пункте 28 в плане, который должен составить школьник, количество подпунктов каждого пункта должно быть не менее трех, если это не будет противоречить общественным наукам. В 29-м задании школьнику больше не предлагают написать мини-сочинение, а лишь сформулировать мысль автора высказывания и раскрыть ее.

В ЕГЭ по русскому языку, истории и географии изменились критерии оценивания некоторых заданий.

Больше всего изменений - в экзамене по китайскому языку, пишет «Российская газета».

В разделе "Аудирование" изменены форматы заданий:

- задание 1 стало заданием на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах;

- задания 2 и 3 - стали заданиями на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня;

- введены два диалогических текста;

- уменьшено до 9 количество заданий раздела.

В разделе "Чтение" количество заданий уменьшено до 5 и введены задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах, задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня.

В разделе "Письмо" введено задание 28 на написание личного письма в ответ на письмо-стимул. Максимальное число баллов за выполнение данного задания - 8.

Предметы, которые остались без изменений: Математика, Химия, Биология, Информатика и ИКТ, Литература, Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский языки).

Темы: Образование в России, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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20.08.2019, 14:46
Гость: Зачем

в физике развернутые ответы, это не "Война и мир". Оставьте одни задачи, без болтологии.
20.08.2019, 12:50
Гость: Олег

Все совершенствуют порочное.
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