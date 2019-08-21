Суд отказался возвращать «дачу Сердюкова» в пользу государства

09:45

Иск Росимущества и военной прокуратуры Южного округа к ООО «Ситиинжиниринг», владеющей домом отдыха и участком в 0,9 гектара в поселке Большой Утриш под Анапой, суд оставил без удовлетворения.

Оба ведомства пытались вернуть в собственность государства недвижимость в уникальном природном месте на берегу Черного моря. Он числился в собственности Минобороны РФ, когда ведомством руководил скандально известный Анатолий Сердюков.

Арбитражный суд Краснодарского края аргументировал свою позицию тем, что ведомство заявило о своих претензиях на участок в 2013 году, а обратилось в суд спустя четыре года, когда все сроки давности миновали.

В итоге аннулировать договор продажи земли между ОАО «Окружной материальный склад Московского округа ВВС и ПВО» и ООО «Ситиинжиниринг» суд тоже не стал.

Издание «Комсомольская правда» напоминает, чтобы землю с домом и гаражом военным передали безвозмездно, бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков обратился в администрацию Анапы. Но после того, как владеть лакомым объектом у моря внезапно стала частная фирма, начались судебные тяжбы.