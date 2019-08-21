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Суд отказался возвращать «дачу Сердюкова» в пользу государства

09:45 21.08.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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Иск Росимущества и военной прокуратуры Южного округа к ООО «Ситиинжиниринг», владеющей домом отдыха и участком в 0,9 гектара в поселке Большой Утриш под Анапой, суд оставил без удовлетворения.

Оба ведомства пытались вернуть в собственность государства недвижимость в уникальном природном месте на берегу Черного моря. Он числился в собственности Минобороны РФ, когда ведомством руководил скандально известный Анатолий Сердюков.

Арбитражный суд Краснодарского края аргументировал свою позицию тем, что ведомство заявило о своих претензиях на участок в 2013 году, а обратилось в суд спустя четыре года, когда все сроки давности миновали.

В итоге аннулировать договор продажи земли между ОАО «Окружной материальный склад Московского округа ВВС и ПВО» и ООО «Ситиинжиниринг» суд тоже не стал.

Издание «Комсомольская правда» напоминает, чтобы землю с домом и гаражом военным передали безвозмездно, бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков обратился в администрацию Анапы. Но после того, как владеть лакомым объектом у моря внезапно стала частная фирма, начались судебные тяжбы.

Темы: Анатолий Сердюков, Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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21.08.2019, 17:48
Гость: Павел__

"Арбитражный суд Краснодарского края аргументировал свою позицию тем, что ведомство заявило о своих претензиях на участок в 2013 году, а обратилось в суд спустя четыре года, когда все сроки давности миновали."
- вован ппитерский, на вопрос о деле "Оборонсервиса" и сердюкова - сказал, что "не надо торопиться"(с этим делом, с расследованием и "выводами" - как результату расследования). Ну вот никто и "не торопился", и всё, как и всегда в РФ - воры остаются при наворованном, и сердюковы - в окологосударственных структурах - продолжают получать нехилое бабло за ничегонеделание или воровство, продолжают греть свои пердаки в мягких креслах и мерседесах с мигалками...
Ничего удивительного, ибо - "Суверенная ворократия"(тм).
21.08.2019, 17:33
Гость: Сердечник

что там может суд, когда всё решается по понятиям
21.08.2019, 17:32
Гость: Хмы

В суде свои бойцы за права сердюка!!!
Это вам -
7. "Вечно у нас в России стоит не то, что нужно".
8. "Мы до сих пор пытаемся доить тех, кто и так лежит".
9. "Мы выполнили все пункты: от А до Б".
10. "Некоторые принципы, которые раньше были принципиальны, на самом деле были непринципиальны."
11. "Вообще-то успехов немного. Но главное: есть правительство".
12. "Есть еще время сохранить лицо. Потом придется сохранять другие части тела".
13. "Красивых женщин я успеваю только заметить. И ничего больше"..
14. "Правительство - это не тот орган, где, как многие думают, можно только языком".
15. "Надо всем лечь на это и получить то, что мы должны иметь".
16. "Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку".
17. "Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы мужики и знаем, на чем сидим".
Лучшие высказывания Черномырдина — часть 2-я:
18. "Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали - масла не стало. Потом яйца нажали так, что их тоже не стало".
19. Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу".
20. Мы так жить будем, что наши внуки нам завидовать будут. "Белорусский народ будет жить трудно, но не долго" (Лукашенко)
21. Впервые за многие годы отмечено сокращение сброса поголовья скота.
22. В харизме надо родиться.
23. Будем отстаивать это, чтобы этого не допустить.
24. А кто попытается мешать - о них знаем мы в лицо! Правда там не назовёшь это лицом!
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