Суд арестовал главу налоговой инспекции в Москве по делу о взятке

21:20

Пресненский районный суд Москвы арестовал руководителя налоговой инспекции по Южному округу Москвы Марию Андреянову по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее стало известно, что Следственный комитет попросил арестовать Андреянову по обвинению в преступлениях, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и штраф в 70-кратном размере от суммы взятки.

При этом сумма взятки и другие подробности дела не разглашались.

Андреянова — начальник столичной ИФНС России № 24 по Москве, инспекция расположена в Южном административном округе.