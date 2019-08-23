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Суд арестовал главу налоговой инспекции в Москве по делу о взятке

21:20 23.08.2019
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Пресненский районный суд Москвы арестовал руководителя налоговой инспекции по Южному округу Москвы Марию Андреянову по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее стало известно, что Следственный комитет попросил арестовать Андреянову по обвинению в преступлениях, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и штраф в 70-кратном размере от суммы взятки.

При этом сумма взятки и другие подробности дела не разглашались.

Андреянова — начальник столичной ИФНС России № 24 по Москве, инспекция расположена в Южном административном округе.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Федеральная налоговая служба РФ
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23.08.2019, 23:43
Гость: как я ему не завидую!

Как он срок свой будет отбывать с плоских то экраном телевизора?
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