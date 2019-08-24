Путин поручил решить вопрос о досрочном выходе шахтеров на пенсию

15:15

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. Соответствующие поручения глава государства дал по итогам встречи с главами угледобывающих регионов.

Так, правительству поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих, в частности, досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности и установление тождественности профессий этих работников с учетом положений профессиональных стандартов и квалификационных справочников. Особое внимание при этом должно быть обращено на профессии мастера буровой установки и бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе.

Поручение должно быть выполнено к 31 декабря.

Кроме того, Путин поручил усовершенствовать организацию медосмотров для работников угольной промышленности, в первую очередь для занятых на подземных работах, а также проработать вопрос о порядке реабилитации тех, кто занят на работах с вредными и опасными условиями труда, и о проведении ежегодной диспансеризации и лечения, пишет РИА Новости.

Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.