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Путин поручил решить вопрос о досрочном выходе шахтеров на пенсию

15:15 24.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. Соответствующие поручения глава государства дал по итогам встречи с главами угледобывающих регионов.

Так, правительству поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих, в частности, досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности и установление тождественности профессий этих работников с учетом положений профессиональных стандартов и квалификационных справочников. Особое внимание при этом должно быть обращено на профессии мастера буровой установки и бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе.

Поручение должно быть выполнено к 31 декабря.

Кроме того, Путин поручил усовершенствовать организацию медосмотров для работников угольной промышленности, в первую очередь для занятых на подземных работах, а также проработать вопрос о порядке реабилитации тех, кто занят на работах с вредными и опасными условиями труда, и о проведении ежегодной диспансеризации и лечения, пишет РИА Новости.

Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

Темы: Пенсионная реформа в России, Горнорудная промышленность и проблемы шахтеров, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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24.08.2019, 17:19
Гость: Вадим

Как с вами связаться?
24.08.2019, 17:14
Гость: World

А если все потребуют. ))))))))))))
24.08.2019, 16:48
Гость: тю

В постсоветской России по конец 2018 года действовал пенсионный возраст, установленный в 1932 году, а именно:
нормальный возраст: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Особые ситуации:
для рабочих и служащих с тяжёлыми условиями труда: 55 лет для мужчин (при стаже не менее 25 лет) и 50 лет — для женщин (при стаже не менее 20 лет);
для рабочих и служащих на подземных работах, с вредными условиями труда и в горячих цехах: 50 лет для мужчин (при стаже не менее 20 лет) и 45 лет — для женщин (при стаже не менее 15 лет);
для работниц предприятий текстильной промышленности — 50 лет (при стаже не менее 20 лет)
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