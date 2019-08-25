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В Госдуму внесут законопроект об обязанности росгвардейцев представляться

13:10 25.08.2019
© KM.RU, РИА Новости Рамиль Ситдиков
© РИА Новости Рамиль Ситдиков
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Члены комитета Госдумы по безопасности рассмотрят  сенаторский законопроект об идентификации полиции и Росгвардии, а осенью внесут собственный законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться по требованию граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Александра Хинштейна (ЕР).

Сенатор Владимир Лукин, бывший омбудсмен, в субботу внес в Думу законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров, если они несут службу в общественных местах. Автор пишет, что проект разработан для обеспечения открытости и гласности деятельности правоохранителей.

Лукин считает, что предлагаемая им мера "будет способствовать пониманию каждым представителем правоохранительных органов, что его можно идентифицировать". Эта мера дисциплинирует и "станет дополнительной гарантией защиты граждан от возможного некорректного поведения сотрудников в местах общественного пребывания людей".

По мнению Хинштейна, это непростая тема и размещение идентификационных номеров на форме может столкнуться с рядом трудностей, например, некоторые службы Росгвардии участвуют в спецоперациях, поэтому раскрытие их личностей может привести к негативным последствиям и станет угрозой для их безопасности.

Кроме того, сказал Хинштейн, в МВД уже были попытки идентификации сотрудников, но опыт пока не очень успешен: из-за большой численности сотрудников номера оказались длинными и сложно запоминающимися.
 

Темы: Росгвардия, Правоохранительные органы в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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25.08.2019, 15:00
Гость: Сначала представляться

потом бить, или сначала бить, а представляться уже потом?
25.08.2019, 14:41
Гость: Ник16

"По мнению Хинштейна, это непростая тема и размещение идентификационных номеров на форме может столкнуться с рядом трудностей, например, некоторые службы Росгвардии участвуют в спецоперациях,..."
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Знаем мы эти спецоперации - разгонять митинги несоглсных.
25.08.2019, 14:36
Гость: Ахахаха!

Только намедни была сообщуха, с точностью наоборот.
Что им нихрена представляться не нужно.
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