В Госдуму внесут законопроект об обязанности росгвардейцев представляться

13:10

Члены комитета Госдумы по безопасности рассмотрят сенаторский законопроект об идентификации полиции и Росгвардии, а осенью внесут собственный законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться по требованию граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Александра Хинштейна (ЕР).

Сенатор Владимир Лукин, бывший омбудсмен, в субботу внес в Думу законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров, если они несут службу в общественных местах. Автор пишет, что проект разработан для обеспечения открытости и гласности деятельности правоохранителей.

Лукин считает, что предлагаемая им мера "будет способствовать пониманию каждым представителем правоохранительных органов, что его можно идентифицировать". Эта мера дисциплинирует и "станет дополнительной гарантией защиты граждан от возможного некорректного поведения сотрудников в местах общественного пребывания людей".

По мнению Хинштейна, это непростая тема и размещение идентификационных номеров на форме может столкнуться с рядом трудностей, например, некоторые службы Росгвардии участвуют в спецоперациях, поэтому раскрытие их личностей может привести к негативным последствиям и станет угрозой для их безопасности.

Кроме того, сказал Хинштейн, в МВД уже были попытки идентификации сотрудников, но опыт пока не очень успешен: из-за большой численности сотрудников номера оказались длинными и сложно запоминающимися.

