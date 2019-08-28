Силовики хотят жить, как бандиты 90-х.

Как коррупция разъедает на глазах «новое дворянство» России

Коррумпированные силовики. Кадр из фильма «По Таганке ходят танки» с kino-teatr.ru

Генеральная прокуратура обратилась в суд с иском поводу дальнейшей судьбы имущества 38-летнего полковника ФСБ Кирилла Черкалина, находящегося с мая этого года под арестом. Его обвиняют в получении взятки в 850 тыс. долл. США (на момент получения эквивалентных примерно 52 млн. руб.).

Из текста иска стали ясны масштабы коррупции человека, пять лет возглавлявшего 2-й отдел управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ и на этом посту курировавшего весь банковский сектор страны:

«В соответствии с федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в Головинский районный суд Москвы подано исковое заявление об обращении в доход государства 5 квартир, 2 загородных домов, 6 земельных участков общей площадью 7 тыс. 116 кв. метров, 14 нежилых помещений, 2 автомобилей, 800 млн. руб., 72 млн. долл. и 8 млн. евро, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина. Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества составляет более 6,3 млрд. руб.».

При том, что в том же иске указано, что общий доход Черкалина за время службы в ФСБ с 2009 по 2018 годы составил лишь 17 млн. 450 тыс. 229 руб.

Небольшая выразительная деталь: «В рабочем кабинете полковника в доме №12/1 на улице Лубянка было обнаружено и изъято 126 050 руб. и 1,5 тыс. швейцарских франков. Зато буквально под его окном стоял тюнингованный Mercedes-Benz АМG G63 с престижным номером А777ХР77. В иномарке нашли 200,5 тыс. долл. и 900 тыс. руб., которые для Кирилла Черкалина, очевидно, являлись карманными деньгами».

Отдельно стоит отметить, что общая сумма наличности, обнаруженной в мае при обысках в трех специально оборудованных под хранение денег квартирах, принадлежавших Черкалину и двух его подельникам-офицерам по контролю за банковским сектором Дмитрию Фролову и Андрею Васильеву (Фролов, например, в чине полковника являлся непосредственным заместителем Черкалина), составляет около 12 млрд. руб.

Причем, как уверяет хорошо информированная (ибо сама создана местными силовиками) питерская «Фонтанка», это лишь верхушка айсберга: «Продемонстрированные нам сумки – последний транш. Его просто не успели распихать по полочкам. Погрешность в общей массе интересов. По данным «Фонтанки», за Черкалиным наблюдали года полтора, и тем, кому надо, известны настоящие депозиты. Говорят, в ближайшем будущем достанут и оттуда. Все равно крохами умоются».

Трем офицерам ФСБ удалось обогнать по объемам изъятой наличности полковника МВД Дмитрия Захарченко, задержанного 8 сентября 2016 года. Тогда у офицера, занимавшего пост заместителя главы (а также временно занимавшего обязанности своего начальника) отдела «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, изъяли наличными 342 млн. руб., 124 млн. долл. и 1,4 млн. евро, что в пересчете на рубли составило тогда примерно 8,5 млрд.

Это у них там в Штатах бывает «Малышка на миллион», а у нас – «полковник на восемь с половиной миллиардов».

Опять же, выразительные детали про деньги «на карманные расходы» – в ходе обыска «на работе у Захарченко в помойном ведре в туалете был найден ключ от автомобиля Acura, в котором следователи и оперативники нашли еще 13 млн руб., 170 тыс. долл. и 5 тыс. евро». Вообще же, предпочитал передвигаться Захарченко, как и Черкалин, на автомобилях марки Mercedes – только у него был более скромный 250-й, позже изъятия его имущества в доход государства выставленный на продажу 690,2 тыс. руб.

К этому надо добавить, конечно, купленные в элитных жилищных комплексах столицы многочисленные квартиры (некоторые из которых были изначально предназначены для хранения денег), автомашины и прочее имущество, записанные на родню полковника. С учетом этого общая стоимость его имущества «потянула» на 9 млрд. руб.

Показанные по телевидению миллиардные суммы изъятой наличности общим весом 1,2 тонны, разложенной в большие холщовые сумки, тогда так потрясли российское общество, что неизбежно породили немало шуток в духе «еще пара таких обысков и можно быть закрыть дыры в бюджете страны» и, разумеется, конспирологических версий. Ведь, с точки зрения обывателя, разве может быть у одного человека столько денег!

Конечно же, прежде всего эти теории развиты у тех, кто любой разговор через два слова переведет на тему заговора США. Например, как поступил 16 августа этого года в эфире севастопольского «TV ForPost» политолог Вадим Колесниченко (бывший видный член Партии регионов, трижды депутат Верховной Рады) при обсуждении вполне локальных севастопольских проблем:

«Вынужден вернуть к господину Захарченко. Милиционеру, у которого восемь миллиардов нашли. Первые репортажи шли, я очень четко помню, была высказана точка зрения экспертов, что пачки долларов нераспечатанных были из Федерального резерва США, которые не проходили наши банки. А когда Майдан был в Киеве, в посольство как самолет прилетал, так броневиками вывозили деньги. Как правило в пятницу приезжал, в субботу новые сотенные по обменникам по Киеву расходились. А здесь в Москве, в квартирах мешки с деньгами находятся… Откуда эти восемь 8 миллиардов у него взялись, так никто и не сказал».

Вообще-то, говорилось и много, например, что Захарченко держал на квартире часть денег, спешно изъятые хозяевами «Мастербанка» (крупнейшего по обнальным операциям в нашей стране, за последний 2013-й год своего существования банк «отмыл» 200 млрд. руб. не вполне законного происхождения) перед приходом силовиков. За подобные услуги и информирование полковник и получал взятки в различной валюте. То, что крупные банки имеют большую долларовую массу разного происхождения – отнюдь ни для кого не секрет. Но логика «железобетонная»: доллары печатают Штаты, значит, где бы их не изъяли, – это следы заговора Вашингтона по созданию нового Майдана.

В таком случае и в руководстве ФСБ сидят одни агенты Вашингтона. Видимо, к тому же от них из-за океана требуют брать крупные взятки, заниматься мошенничеством (подельники Черкалина обвиняются в мошеннических действиях на 490 млн. руб.), вести показательно роскошный образ жизни (например, Захарченко вымогал себе скидки в сети элитных ресторанов La Maree, где трапеза на двоих легко встанет в пару тысяч долларов) и прочим, чтобы побыстрее их выявили, арестовали, изъяли деньги и посадили.

А можно просто спуститься уровнем ниже и взглянуть на творящуюся там коррупцию.

4 июля этого года в Москве были задержаны сотрудники ФСБ, включая бойцов элитных спецподразделений этого ведомства (некоторые скрылись на Северном Кавказе, где находились в командировке, и объявлены в розыск), участвовавшие в разбойном нападении 10 июня 2018 года на один из столичных офисов банка «Металлург», в ходе которого были похищены 136 млн. руб.

Вот выразительные детали из большого расследования РБК, основанного на показаниях, уже данных обвиняемыми в ходе допросов: «Жаров рассказал, что решил предложить «тему» знакомому бойцу «Альфы» Хетагу Маргиеву. Спецназовец, по его словам, взялся найти коллег, подходящих для «операции», и предложил привлечь к будущей инсценировке знакомого оперативника управления «К» ФСБ – старшего лейтенанта Артура Власова… По плану сотрудники управления «К» должны были выполнять роль оперативников в штатском, а Маргиев с Жаровым – набрать команду «тяжелых» в форме спецназа. Маргиев пригласил сослуживцев из «Альфы» Романа Оболенского и Владимира Урусова, а также знакомого из «Вымпела» Дмитрия Капышкина…

Боец «Вымпела» Дмитрий Капышкин рассказал следствию, что накануне преступления к нему приехал спецназовец из «Альфы» Хетаг Маргиев и предложил поучаствовать в налете на инкассаторов, которые занимаются перевозкой «средств, добытых преступным путем». В случае их хищения никто не будет обращаться в правоохранительные органы, убеждал Маргиев. Он пояснил, что участники нападения будут в масках и форменном обмундировании, чтобы все было максимально приближено к проведению спецоперации. Обремененный кредитами Капышкин согласился. «Руководить операцией будет сотрудник СЭБ по имени Артур», – предупредил Маргиев и уточнил, что 10 июня надо будет прибыть в 13:00 к «Дому книги» на Новом Арбате, взяв с собой форменную одежду. Там Маргиев встретил Капышкина и отвез его к микроавтобусу Mercedes».

Вот честно, такое невозможно представить даже в пресловутые «лихие девяностые». Да, многие сотрудники силовых структур тогда крышевали бизнес (в Москве даже появилась шутка «Круче солнцевских только шаболовские», имея в виду расположение Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) Главного управления МВД по Москве в районе Шаболовки), закрывали за деньги уголовные дела, а некоторые и сами бандитствовали. Но чтобы грабить банки в форме спецназа ФСБ…

Опять же, делалось это в 1990-е годы «через себя», вынужденно и из-за нужды. Реально рулили тогда в жизни банкиры и бандиты, а силовики кое-как выживали.

И что произошло в итоге? Силовики в нулевые победили. Но в итоге зачастую просто перехватили под себя уже созданный до них «теневой сектор» экономики.

Год назад я процитировал в расследовании в LIFE знакомого сотрудника силовых структур о том, как все это происходило в Воронеже: «Кусов до 1996 года возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью в воронежском РУБОПе. Зачистил Воронеж от бандитских группировок, но при этом на ключевые позиции в ранее крышуемом криминалом бизнесе расставил своих людей и сохранял там влияние до середины 2010-х годов.

После увольнения вместе с бывшими коллегами Гончаровым (до 1995 года возглавлял отдел по борьбе с коррупцией в воронежском РУБОП) и Третьяковым сохранил позиции в сфере безопасности региона, создав сеть ЧОПов (Третьяков зарегистрировал «Бумеранг» уже в 1995 году, сразу после ухода из органов), – фактически силовые структуры, охранявшие подконтрольный им бизнес. В эти частные охранные предприятия они набирали бывших сотрудников МВД (спецназовцев, оперативников, участковых) и других силовых структур».

Но то была личная импровизация. Гораздо больше преуспели молодые сотрудники, оказавшиеся на высоких постах в «органах» – будь то ФСБ, МВД, Следственный комитет – к началу 2010-х годов. Те самые черкалины, захарченки и прочие, имя которым – легион.

К этому времени «органы» подмяли под себя бизнес по всей стране. Как говорил в 2011 году один мой знакомый, вхожий в высшие кабинеты власти и регулярно посещавший самые разные субъекты Федерации: «По всем регионам стоит вой предпринимателей, которых буквально давят люди в погонах». Цвет времени сменился.

Примеров, когда какой-нибудь младший лейтенант регионального СК или УФСБ может возбудить уголовное дело против крупного предпринимателя, арестовать его активы и банковские счета (а это и самого отправить за решетку) и требовать за отмену разорения и свободу огромную взятку, немало. Многие коммерсанты несут сразу деньги и сами.

В 2010 году известные российские журналисты Андрей Солдатов и Ирина Бороган опубликовали в Лондоне книгу «Новое дворянство», посвященную ФСБ (само название взято из речи перед подчиненными тогдашнего главы ведомства Николая Патрушева).

Содержание книги Солдатов охарактеризовал так: «Получив в 2000-е то, что они недополучили в 90-е… они довольны… Они не изменили политические и экономические устои, но политическую культуру они изменили».

В свою очередь, Бороган отметила: «На протяжении 10 лет мы полагали, что бывшие сотрудники КГБ, чувствуя себя обделенными, объединились, выработали общую идею и компенсировали себе недоданное. И только написав эту книгу, мы поняли, что никакого захвата власти со стороны бывших сотрудников советских спецслужб не было. Они распространили свои методы – это правда. Но сама идея нынешнего государственного устройства им не принадлежит, они даже ничего в нее не привнесли. Экономический и политический порядок определялся не ими, а теми олигархами и другими фигурами, которые привели Путина к власти. ФСБ скорее помогало этот порядок сохранять».

Просто-напросто черкалины, захарченки и прочие хотят жить точно так же, как в 1990-е годы жили бандиты и банкиры: вызывающе роскошно, купаясь в кэше, отжимая активы и вымогая огромные взятки, а при случае пускаясь и на откровенный разбой.