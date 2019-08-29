С Минобороны взыскали 350 млн рублей

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Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск «Оборонэнергосбыта». Спор продолжался с мая 2019 года.

Судья АСГМ Тамара Голоушкина приняла решение о взыскании с Министерства обороны в пользу акционерного общества «Оборонэнергосбыт» 350 млн руб. неустойки. В картотеке арбитражных дел опубликована только резолютивная часть решения, детали спора пока не указаны, сообщает «Право.ру».

«Оборонэнергосбыт» обратился в суд в мае 2019 года. Сумма требований составляла 600,1 млн руб. В августе суд удовлетворил иск частично. Обжалование возможно в Девятом арбитражном апелляционном суде.

«Оборонэнергосбыт» был монопольным поставщиком электроэнергии воинским частям и предприятиям Минобороны в 2010-2016 годах. Впоследствии по решению Арбитражного суда Москвы предприятие признали банкротом. Акционерное общество в течение более трёх месяцев не могло погасить долг, размер которого превышал 300 000 руб., отмечалось в решении суда от 20 августа 2018 года.

Ранее ТАСС сообщал, что в производстве Главного военного следственного управления СК находится уголовное дело в отношении «членов организованной преступной группы в составе бывшего генерального директора ОАО «Оборонэнергосбыт» Александра Змихновского, его бывшего заместителя Евгения Юдинского и бывшего директора департамента по реализации электроэнергии этого же общества Игоря Быкова». Сумма хищений по делу превысила 2,9 млрд рублей.