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12 боевых Су-34 сели на трассу «Европа – Западный Китай»

17:34 29.08.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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В рамках специального учения по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС РФ в Татарстане 12 боевых самолетов Су-34 и два транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль «Европа – Западный Китай».

Как отмечается в сообщении Минобороны РФ, при проектировании крупных автомагистралей предусматриваются специальные участки, на которых в случае необходимости возможна посадка боевых и транспортных самолетов.

На одном из таких участков в Татарстане развернут полевой аэродром, где находятся склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также вся аэродромная инфраструктура. Это позволяет осуществлять посадку летательных аппаратов и подготовку к взлету.

Кроме того, в ходе учения впервые была применена в полевых условиях автоматизированная система централизованной заправки авиации топливом.

В систему входят шесть заправочных агрегатов, насосный модуль в контейнером исполнении и группа резервуаров вместимостью 400 кубометров. Пропускная способность каждой заправочной станции - более 500 литров в минуту, что позволяет заправлять одновременно шесть самолетов менее чем за 10 минут.

Также впервые был испытан перспективный топливозаправщик АТЗ-20, позволяющий заправить самолет менее чем за пять минут, его пропускная способность - 1200 литров в минуту.

Темы: Видео ролики, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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29.08.2019, 19:46
Гость: Ну ты

и знаток, стратег, теоретик!
29.08.2019, 19:43
Гость: иван

эти процессы уже завно запущены и на стадии завершения списание после пожаров в Сибири все прояснится
29.08.2019, 18:29
Гость: Олигархический цифровой концлагерь им. Г. Грефа

С-34 - это прифронтовой бомбер ближнего действия. Зачем они в Татарстане? Единственное логичное объянение - Китайскую НОАК останавливать. То есть Сибирь путенцы уже списали.
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