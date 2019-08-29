12 боевых Су-34 сели на трассу «Европа – Западный Китай»

17:34

В рамках специального учения по материально-техническому обеспечению (МТО) ВС РФ в Татарстане 12 боевых самолетов Су-34 и два транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль «Европа – Западный Китай».

Как отмечается в сообщении Минобороны РФ, при проектировании крупных автомагистралей предусматриваются специальные участки, на которых в случае необходимости возможна посадка боевых и транспортных самолетов.

На одном из таких участков в Татарстане развернут полевой аэродром, где находятся склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также вся аэродромная инфраструктура. Это позволяет осуществлять посадку летательных аппаратов и подготовку к взлету.

Кроме того, в ходе учения впервые была применена в полевых условиях автоматизированная система централизованной заправки авиации топливом.

В систему входят шесть заправочных агрегатов, насосный модуль в контейнером исполнении и группа резервуаров вместимостью 400 кубометров. Пропускная способность каждой заправочной станции - более 500 литров в минуту, что позволяет заправлять одновременно шесть самолетов менее чем за 10 минут.

Также впервые был испытан перспективный топливозаправщик АТЗ-20, позволяющий заправить самолет менее чем за пять минут, его пропускная способность - 1200 литров в минуту.