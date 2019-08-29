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В России подсчитали число безработных предпенсионеров

10:01 29.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Около 60 процентов россиян предпенсионного возраста не трудоустроены официально, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо Пенсионного фонда России (ПФР) в Роструд.

По данным ПФР, на официальном месте работы трудятся только 1,8 миллиона мужчин 1959–1963 годов рождения и 2,2 миллиона женщин 1964–1968 годов рождения. При этом среди мужчин доля официальных работников выше: 43 процента против 38 процентов у женщин.

Как рассказал изданию профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков, еще 20-25 процентов предпенсионеров могут быть трудоустроены неофициально. По его словам, компании неохотно отказываются от сотрудничества с пожилыми работниками, так как они обладают большим опытом.

В то же время член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов оценил уровень безработицы среди россиян предпенсионного возраста как «беспрецедентно высокий». По его утверждению, многие граждане сталкиваются с проблемами при трудоустройстве и дискриминацией по возрасту уже с 45 лет.

Отмечается, что по состоянию на 1 января 2019 года в России проживает 4,3 миллиона мужчин и 5,8 миллиона женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 миллиона человек. В середине июля Минтруд предупредил о росте безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста. Ожидается, что среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных в 2020-2022 годах составит больше 150 тысяч человек.

С начала 2019 года в России вступил в действие закон, повышающий пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. Повышение будет происходить поэтапно, ежегодно возраст выхода на пенсию будет увеличиваться на один год. Полностью процесс повышения пенсионного возраста в России будет завершен в 2028 году.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России
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Комментарии читателей
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29.08.2019, 15:50
Гость: Кот Мурр

А кто будет работать на интересы жалких презренных ТЕРПИЛ?!
Терпил только все презирают и имеют.
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"Вы что,хотите как в Париже?!"(С)Гарант,видимо имел в виду пенсии и зарплаты,уровень жизни и уровень уважения.)
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- "Это не французы!"(С)Лизонька Пескова).
29.08.2019, 15:48
Гость: Кот Мурр

Всё просто - чем больше вымрет престарелых людей до пенсии,тем больше вовкины "минцы" уволокут в панамы и лондона!
Вот и весь секрет этой "пФнсеонной рЫформы".
29.08.2019, 14:57
Гость: *

Помнится, тут совсем недавно адвокаты воровской власти взахлеб орали, как благодарны недопенсионеры ЕдРасам, ведь их теперь никто не смеет увалить! Хотелось бы теперь получить от них комментарии по столь плачевной статистике...
Впрочем, какие тут могут быть комментарии? Для отмороженных социальных дарвинистов ЕдРасов и их холуев и просто выкинутый за ворота человек - праздник души, а если это еще и недопенсионер - так это двойная радость, поскольку у безработного недопенсионера шансов дотянуть до пенсии значительно меньше, чем у трудоустроенного, => каждый скопытившийся освобождает г-во от платежей по своим обязательствам перед гражданами - уряяяяяя!
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