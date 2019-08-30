В суд поступил иск о банкротстве крупнейшего производителя троллейбусов

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Петербургский акционерный банк «Россия» подал иск о банкротстве ЗАО «Тролза» – крупнейшего в России производителя троллейбусов. Заявление поступило к судье Арбитражного суда Саратовской области Елене Яценко 29 августа. Оно пока не принято к производству.

Сумма требований составляет 189,6 млн руб.

«Тролза» (Завод им. Урицкого) работает с 1868 года, находится в Энгельсе. Согласно презентации, опубликованной на сайте предприятия, завод произвёл более 67 000 троллейбусов. Транспорт «Тролзы» поставлен в десятки стран мира. В частности, в Аргентину, Эфиопию, Венгрию, Болгарию, Польшу.

Весной 2019 года тогда ещё гендиректора завода Ивана Котвицкого задержали по делу о даче взятки. По версии регионального следственного управления СК, в 2015 году налоговики обнаружили факт неуплаты более 90 млн руб. налогов, сообщает «Право.ру».

Налоговый инспектор через посредников предложила руководству предприятия не вносить в акт о проверке достоверную информацию и уменьшить задолженность до 40 млн руб. За это она попросила 2 млн руб. Глава предприятия и начальник одного из подразделений передали деньги.

В марте «Тролза» перешла на особый режим работы из-за нехватки оборотных средств.

Позднее завод проинформировал: «по состоянию на 17 апреля 2019 года задолженности по заработной плате перед сотрудниками ЗАО «Тролза» не имеется».

3 июля «Тролза» сообщила о назначении нового генерального директора. Им стал Сергей Ключарев. Он проработал на предприятии более 37 лет. В его планы входит вывод завода из кризиса. Власти намерены помочь в этом.