В центре Москвы активисты собрались на несогласованную акцию

15:02

В центре Москвы началась несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и арестованных в рамках дела о «массовых беспорядках». Активисты собрались у памятника Грибоедову на Чистых прудах, некоторые из них развернули плакаты, а также начали скандировать лозунги. Позднее они начали шествие по бульварам, передает РБК.

По данным на 14:40, участники акции дошли до Рождественского бульвара, полиция просит отойти к тротуарам и не мешать движению.

Шествие не было согласовано с мэрией Москвы. Про отказ властей согласовать шествия и митинги 31 августа стало известно на прошлой неделе. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции объяснили это тем, что на указанную дату запланированы мероприятия, приуроченные ко Дню знаний.