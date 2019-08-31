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В центре Москвы активисты собрались на несогласованную акцию

15:02 31.08.2019
Фото: «Ридус»
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

В центре Москвы началась несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и арестованных в рамках дела о «массовых беспорядках». Активисты собрались у памятника Грибоедову на Чистых прудах, некоторые из них развернули плакаты, а также начали скандировать лозунги. Позднее они начали шествие по бульварам, передает РБК.

По данным на 14:40, участники акции дошли до Рождественского бульвара, полиция просит отойти к тротуарам и не мешать движению.

Шествие не было согласовано с мэрией Москвы. Про отказ властей согласовать шествия и митинги 31 августа стало известно на прошлой неделе. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции объяснили это тем, что на указанную дату запланированы мероприятия, приуроченные ко Дню знаний.

 

Темы: Москва, Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
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31.08.2019, 22:39
Гость: Хмы

Мамы разные Новодворская, Алексеева, Нарусева, Белла Куркова но из одного приюта -
Белла Куркова как предприниматель и администратор
Вот некоторые вехи телевизионной карьеры Беллы Курковой. 7 июня 1991 года приказом Олега Попцова она была назначена главой петербургской дирекции ВГТРК. 29 апреля 1992 года Куркова в качестве руководителя петербургского ВГТРК выступила учредителем АОЗТ "Телеканал 27", председателем правления которого стал ее первый заместитель Виктор Правдюк. 5 марта 1993 года приказом председателя Федерального информационного центра Михаила Полторанина Белла Куркова была назначена председателем ГТРК "Петербург — 5-й канал".
А уже в декабре 1994 года конференция персонала ГТРК "Петербург — 5-й канал" выразила недоверие Белле Курковой и еще пятерым руководителям телерадиокомпании. Главной причиной кризиса власти на петербургском ТВ и радио послужило сокращение персонала почти на треть и нежелание руководства отчитываться о своей финансовой политике.
Участвовавший в конференции депутат Госдумы Александр Невзоров заявил, что за два последних года телевидению нанесен ущерб в 13 млрд рублей. По его словам, потери сложились из неоплаченного рекламного времени, незаконных премий и прямых хищений. Документы, доказывающие это депутат Госдумы передал в городскую прокуратуру, где, правда, пока не решили, возбуждать уголовное дело или нет. Невзоров также заявил, что большая часть средств и техники, предназначенных для 5-го канала, уходит на "Телеканал
31.08.2019, 22:30
Гость: Хмы

...и стакану губастому.
31.08.2019, 22:28
Гость: Хмы

Глеб Жеглов:
У нищих слуг нет.
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