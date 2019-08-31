]]>
]]>
Главная В России Новости

Неверие россиян в будущее страны стало максимальным за 10 лет

22:39 31.08.2019
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
Материалы по теме:

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) выяснил, что граждане РФ с каждым месяцем все меньше верят в успешное будущее страны в долгосрочной перспективе.

Опрос по поводу экономических ожиданий россиян был проведен по заказу ЦБ РФ. Оказалось, что с августа 2018 года, когда объявили о повышении пенсионного возраста, среди опрошенных растет доля пессимистов.

В августе 2019-го индекс «оценки перспектив развития страны в ближайшие пять лет» упал до минимального с 2009 года значения — 93 пунктов. Группа долгосрочных пессимистов стала на 7% больше группы оптимистов. Между тем еще в 2017 году оптимистов было больше на 8-21%, сообщает Росбалт.

Как отмечается, даже в 2014 и 2015 годах на фоне конфликта с Украиной и западных санкций большинство опрашиваемых россиян были оптимистичнее и считали, что эти трудности — временные.

Темы: Общественное мнение
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.09.2019, 11:47
Гость: Европеец

Литературная Газета в 1971 написала : «В Древнем Риме была привычка - вставать от стола после обеда с лёгким чувством голода ... и так до тех пор пока это чувство не исчезнет».
Так и вы - всегда заново начинаете строить жизнь пока ...
01.09.2019, 11:45
Гость: Европеец

Вам удалось в нескольких словах написать то, что я настрочил в 9.41.
Я так здорово писать не умею.
01.09.2019, 11:33
Гость: Европеец

Если кому покажется сумма большая - это не все - там ещё топливо для машины на 700 км, питание и парковка моей машины в аэропорту.
Все комментарии (38)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.