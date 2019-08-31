Неверие россиян в будущее страны стало максимальным за 10 лет

22:39

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) выяснил, что граждане РФ с каждым месяцем все меньше верят в успешное будущее страны в долгосрочной перспективе.

Опрос по поводу экономических ожиданий россиян был проведен по заказу ЦБ РФ. Оказалось, что с августа 2018 года, когда объявили о повышении пенсионного возраста, среди опрошенных растет доля пессимистов.

В августе 2019-го индекс «оценки перспектив развития страны в ближайшие пять лет» упал до минимального с 2009 года значения — 93 пунктов. Группа долгосрочных пессимистов стала на 7% больше группы оптимистов. Между тем еще в 2017 году оптимистов было больше на 8-21%, сообщает Росбалт.

Как отмечается, даже в 2014 и 2015 годах на фоне конфликта с Украиной и западных санкций большинство опрашиваемых россиян были оптимистичнее и считали, что эти трудности — временные.