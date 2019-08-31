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Мать пропавшего в Башкирии годовалого ребенка призналась в его убийстве

12:25 31.08.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Мать годовалого ребенка, пропавшего в минувший четверг из дома в Башкирии и найденного мертвым, призналась в его убийстве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

По данным следствия, женщина задушила ребенка и закопала тело на придомовом участке. Мальчика нашли в указанном матерью месте.

Подозреваемая задержана, решается вопрос о ее аресте. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

28-летняя жительница сообщила об исчезновении своего младшего ребенка в четверг. По ее словам, мальчик исчез из частного дома ночью.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего (п."в" ч.2 ст.105 УК РФ). Мальчика разыскивали сотрудники полиции, МЧС и волонтеры.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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31.08.2019, 15:22
Гость: Николай

Ну, да! Предварительно получив выплаты на рождение. Для энного количества гражданок - это обычный бизнес, где "не все же в прибылях".
31.08.2019, 12:49
Гость: Зачем тогда

3-е детей, чтоб убить?
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