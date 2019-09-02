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Призывникам разрешили добровольно отказываться от отсрочки от армии

09:41 2.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В России вступили в силу поправки в правила призыва в армию. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Теперь призывники, которым предоставлена отсрочка от службы в армии, имеют право от нее отказаться и пойти служить. Для этого им достаточно написать заявление в военкома, передает РИА Новости.

В частности, нововведения коснутся граждан, имеющих ученую степень, и студентов очного отделения программ бакалавриата, специалитета или магистратуры. Изменения предусматриваются также для родных братьев и сыновей умерших в связи с исполнением военных обязанностей во время прохождения службы или нахождения на военных сборах.

В мае сообщалось, что правительственная комиссия поддержала инициативу об ужесточении наказания за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Согласно документу, планируется установить сумму штрафа в размере от 500 рублей до трех тысяч рублей. В настоящее время за неявку в военкомат взимается от 100 до 500 рублей. Это касается также тех, кто проигнорировал повестку из-за переезда, в том числе за пределы России.

Темы: Россия, Армия и обороноспособность России, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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02.09.2019, 13:17
Гость: stalker

Нашли дурака за четыре сольдо. Можно подумать у нас народ в очередь выстроился для того чтобы в армию попасть. Включая вчерашних выпускников школ, студентов и учащихся колледжей.
02.09.2019, 11:18
Гость: Вопрос.

А добровольно отказываться от призыва можно?
02.09.2019, 11:01
Гость: Дорогой Виктор

Сильно не расстраивайтесь, оно то есть государство в этом Вам быстро поможет.Ждать не долго.
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