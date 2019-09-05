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Правительство поддержало законопроект о получении негосударственных пенсий

15:27 5.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Единой России".

Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.

Также в проекте закона гарантируется назначение негосударственной пенсии в еще более раннем возрасте инвалидам, работникам Крайнего Севера и другим лицам, имеющим право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

Помимо этого, депутаты предложили не учитывать страховой стаж (продолжительность трудового стажа и других видов деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР) при назначении выплат из НПФ.

По мнению авторов документа, это будет стимулировать самозанятых граждан и лиц, имеющих иждивенцев и наемных работников, к накоплению будущих пенсий.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект в осеннюю сессию.

По словам одного из авторов инициативы, депутата от ЕР Дмитрия Скриванова, цель документа — улучшить условия участия в негосударственных пенсионных фондах и сообщить гражданам о способах увеличить доходы на заслуженном отдыхе, помимо получения страховых пенсий от ПФР.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Пенсионная реформа в России
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Комментарии читателей
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05.09.2019, 15:58
Гость: эх

"По мнению авторов документа, это будет стимулировать самозанятых граждан и лиц, имеющих иждивенцев и наемных работников, к накоплению будущих пенсий." - интересно сколько человек добровольно поведется на очередной развод?
05.09.2019, 15:55
Гость: а

"Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин." - а через пару лет примут другой документ, согласно которому эти сроки будут увеличены на 5-10 лет. только совсем наивный может поверить хоть одному ихнему слову.
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