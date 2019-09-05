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За отказом пригласить РФ на мероприятия в Польшу стоит НАТО, считают в МИД

08:00 5.09.2019
МИД РФ
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За решением не приглашать Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны в Варшаве стоит НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Происходила там классическая кампания, я абсолютно в этом уверена, потому что у меня есть соответствующие данные, по заранее разработанным в недрах НАТО учебным планам все это было проведено. Все это информационная кампания и она имела такое абсолютно неприглядное, очень опасное преломление в Варшаве", - приводит ее слова РИА Новости

Захарова назвала мероприятия в Варшаве "колоссальным фейком, переходящим какие-либо рамки дозволенного".

"Мероприятия в Варшаве, которые были заявлены как посвященные началу Второй мировой войны, а вылились в классическую кампанию по переписыванию истории и дезинформацию. И средства массовой информации в общем контексте ничего не смогли с этим сделать", - сказала Захарова.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в Польше 1 сентября. Российскую делегацию на них не пригласили, позвав своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия России не могут считаться полноценными. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала мероприятия в Польше ярчайшим примером переписывания истории.

Темы: Россия, Польша, Память о Великой Отечественной войне, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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05.09.2019, 12:37
Гость: похоже

все страны бывшего соц.лагеря с облегчением вздохнули, освободившись из ЛАГЕРЯ.
05.09.2019, 12:34
Гость: сталкеру,

ишь как раздухарился !
05.09.2019, 12:11
Гость: очень правильно, что не пригласили

Какое же это удовольствие,ехать и видеть недовольные козьи морды? Лучше общаться с Адекватными,доброжелательными и умными собеседниками!
Все комментарии (13)
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