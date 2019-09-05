За отказом пригласить РФ на мероприятия в Польшу стоит НАТО, считают в МИД

08:00

За решением не приглашать Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны в Варшаве стоит НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Происходила там классическая кампания, я абсолютно в этом уверена, потому что у меня есть соответствующие данные, по заранее разработанным в недрах НАТО учебным планам все это было проведено. Все это информационная кампания и она имела такое абсолютно неприглядное, очень опасное преломление в Варшаве", - приводит ее слова РИА Новости.

Захарова назвала мероприятия в Варшаве "колоссальным фейком, переходящим какие-либо рамки дозволенного".

"Мероприятия в Варшаве, которые были заявлены как посвященные началу Второй мировой войны, а вылились в классическую кампанию по переписыванию истории и дезинформацию. И средства массовой информации в общем контексте ничего не смогли с этим сделать", - сказала Захарова.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в Польше 1 сентября. Российскую делегацию на них не пригласили, позвав своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия России не могут считаться полноценными. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала мероприятия в Польше ярчайшим примером переписывания истории.