В Кремле согласились проверить депутата Метельского на коррупцию

11:28

В Кремле рассмотрят вопрос о соблюдении антикоррупционного законодательства вице-спикером Мосгордумы, секретарем Московского городского регионального отделения «Единой России» Андреем Метельским, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Рашкин просил проверить информацию о причастности Метельского к ведению бизнеса в период исполнения обязанностей депутата, а также выяснить, есть ли у него зарубежные счета и активы в Австрии. В ответе главы управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова сказано, что для проработки приведенных в обращении сведений его копии разосланы в компетентные государственные органы.

Ранее Метельский подал иск к Фонду борьбы с коррупцией, его основателю Алексею Навальному и мундепу Константину Янкаускасу из-за расследования о его имуществе. ФБК утверждал, что Метельский через компании сына и своего советника Петра Ивановского владеет недвижимостью на 5,7 миллиардов рублей, в том числе четырьмя отелями в Австрии, а оформленная на его 75-летнюю мать компания строит гостиницу у Павелецкого вокзала.

В конце августа ФБК также обращался в СК и ФСБ с доказательствами того, что депутат вопреки закону владеет и управляет компанией-дилером мотоциклов Yamaha в Москве. Метельский отрицал причастность к найденному Навальным имуществу.