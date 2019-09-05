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Против Абызова возбудили третье уголовное дело

13:06 5.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката экс-министра Александра Асниса.

"При этом сам факт преступления, в результате которого якобы были получены доходы, не доказан", — заявил адвокат. По его словам, обвинение пока не предъявили, однако Абызов вряд ли признает вину.

Адвокат предположил, что третье дело нужно следствию, чтобы удержать под арестом имущество бывшего министра. Из 19 постановлений об аресте девять уже отменено, напомнил он.

Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, он с соучастниками с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей и вывел средства за рубеж.

Всем фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Абызов вину не признал, сейчас он находится в СИЗО.

В конце августа в отношении него возбудили второе уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Тогда же следователь по делу заявил, что в ходе расследования арестованы активы на общую сумму 27 миллиардов рублей.

Сам Абызов считает, что столь масштабные аресты можно расценить как давление на него.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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05.09.2019, 14:11
Гость: Игорь Сорин

Мужики(нормальные) бывают или бритые или с нормальной, понятной бородой.
А вот та легкая перманентная небритость, что у Абызова, что у абызовых, тоже в своем роде понятна.
Непонятно другое. Почему на Первом и у Шейнина, и у его нынешнего врио и у его постоянного косноязычного помощника такая же небритость?
Вот ведь же на Втором и Соловьев и Киселев выбриты всегда до синевы!
05.09.2019, 14:07
Гость: Пенсионер

Результат через 5 лет: Абызова оправдали, все вернули и еще выплатили компенсацию 10 миллиардов упущенной выгоды из госказны, всех судей, следователей и прокуроров повысили и они стали миллиардерами за время расследования коррупции Абызова и его окружения, это так как всегда!
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