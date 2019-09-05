Путин рассказал о предложении Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

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На пленарном заседании Восточного экономического форума Путин рассказал, что во время последней встречи с американскими партнерами в Осаке "ставился вопрос о том, как, каким способом возможно зачесть российское современное оружие, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы, в общие договоренности, имея в виду, что пока ни у одной страны мира, в том числе у США, такого оружия нет".

"Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим, и таким образом сразу все уравновесим. Правда, они говорят, что они сами скоро произведут. Наверное, скоро произведут, но зачем тратить деньги, когда мы уже потратили, и с них можем что-то получить, причем не в ущерб нашей безопасности, а с целью создания ситуации равновесия", - цитирует слова Путина ТАСС.

Российский лидер добавил, что Москва готова говорить о том, "как и что можно зачесть, имея в виду количество носителей и количество боеголовок".

"Это специальный вопрос, но во всяком случае Россия готова к этому диалогу, к этой дискуссии. Но пока внятного ответа от американцев мы не получили", - указал президент России.