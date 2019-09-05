]]> ]]>
Главная В России Новости

Путин рассказал о предложении Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

16:06 5.09.2019
Ракета X-90 проекта «Гала». Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

На пленарном заседании Восточного экономического форума Путин рассказал, что во время последней встречи с американскими партнерами в Осаке "ставился вопрос о том, как, каким способом возможно зачесть российское современное оружие, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы, в общие договоренности, имея в виду, что пока ни у одной страны мира, в том числе у США, такого оружия нет".

"Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим, и таким образом сразу все уравновесим. Правда, они говорят, что они сами скоро произведут. Наверное, скоро произведут, но зачем тратить деньги, когда мы уже потратили, и с них можем что-то получить, причем не в ущерб нашей безопасности, а с целью создания ситуации равновесия", - цитирует слова Путина ТАСС.

Российский лидер добавил, что Москва готова говорить о том, "как и что можно зачесть, имея в виду количество носителей и количество боеголовок".

"Это специальный вопрос, но во всяком случае Россия готова к этому диалогу, к этой дискуссии. Но пока внятного ответа от американцев мы не получили", - указал президент России.

Темы: Дональд Трамп, Военные технологии, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.09.2019, 22:50
Гость: таки-да

"где только ковались такие кадры"-а,за что увольняли из кгб в СССР в 37лет без пенсии?
05.09.2019, 22:40
Гость: Макрон

тоже заявлял что лидерство Запада закончилось.
05.09.2019, 22:17
Гость: зачемтому

Союз испытал свою первую атомную бомбу только в 1949г С 1945г США имели ядерное оружие и испытали его в Японии То есть в эти 4года когда Союз лежал в развалинах а США обладали монополией на ОМП они не напали на СССР и не стерли с лица земли Москву и Ленинград как Хиросиму и Нагасаки А сейчас когда Россия обладает таким запасом ядерного оружия что можно несколько раз разрушить Землю ты считаешь что США нападут на Россию пусть даже в будущем Ну совсем у тебя нелады с головой болезный
Все комментарии (33)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.