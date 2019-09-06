Элла Памфилова описала напавшего на нее мужчину

18:03

Глава ЦИК Элла Памфилова описала мужчину, который напал на нее дома. По ее словам, это был худой высокий мужчина, который был хорошо натренирован и экипирован.

Как рассказала Памфилова, когда неизвестный на нее напал, она начала сопротивляться и «молотить его изо всех сил». Чтобы защититься, женщина использовала, то что первым попалось под руку.

«Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, я даже не ожидала, что могу так громко… Вытеснила его и в конце концов он убежал под моим натиском. Я даже в себе не подозревала, что я могу в такой ситуации… откуда силы взялись?» — описала произошедшее Памфилова, передает «Интерфакс».

Она отметила, что в тот момент не поддалась панике и сумела дать отпор.

«Не растерялась, не запаниковала, не упала в обморок, а как боец схватила тяжелейший стул <…> и со всей своей мощью попыталась его швырнуть», — пояснила глава ЦИК.

По ее словам, после случившегося она обнаружила у себя незначительные травмы.

«Он (электрошокер — прим. ред.) трещал и искрил. Ну, ткнул. У меня следы довольно серьезные есть, но, видимо, не настолько, чтобы очень сильно. Есть обожженные места, но больше типа царапин и синяки», — поделилась она.

Памфилова выразила надежду, что нападение произошло случайно, но не исключила, что мужчина действительно мог проникнуть на территорию дома для ограбления.

Неизвестный в маске проник на территорию дома Эллы Памфиловой в ночь на 6 сентября. Он ударил главу ЦИК электрошокером, после чего скрылся.

После случившегося возбудили уголовное дело о разбое, и теперь следователи намерены проверить все версии нападения. В качестве основной рассматривается попытка грабежа.