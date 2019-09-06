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Элла Памфилова описала напавшего на нее мужчину

18:03 6.09.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Глава ЦИК Элла Памфилова описала мужчину, который напал на нее дома. По ее словам, это был худой высокий мужчина, который был хорошо натренирован и экипирован.

Как рассказала Памфилова, когда неизвестный на нее напал, она начала сопротивляться и «молотить его изо всех сил». Чтобы защититься, женщина использовала, то что первым попалось под руку.

«Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, я даже не ожидала, что могу так громко… Вытеснила его и в конце концов он убежал под моим натиском. Я даже в себе не подозревала, что я могу в такой ситуации… откуда силы взялись?» — описала произошедшее Памфилова, передает «Интерфакс».

Она отметила, что в тот момент не поддалась панике и сумела дать отпор.

«Не растерялась, не запаниковала, не упала в обморок, а как боец схватила тяжелейший стул <…> и со всей своей мощью попыталась его швырнуть», — пояснила глава ЦИК.

По ее словам, после случившегося она обнаружила у себя незначительные травмы.

«Он (электрошокер — прим. ред.) трещал и искрил. Ну, ткнул. У меня следы довольно серьезные есть, но, видимо, не настолько, чтобы очень сильно. Есть обожженные места, но больше типа царапин и синяки», — поделилась она.

Памфилова выразила надежду, что нападение произошло случайно, но не исключила, что мужчина действительно мог проникнуть на территорию дома для ограбления.

Неизвестный в маске проник на территорию дома Эллы Памфиловой в ночь на 6 сентября. Он ударил главу ЦИК электрошокером, после чего скрылся.

После случившегося возбудили уголовное дело о разбое, и теперь следователи намерены проверить все версии нападения. В качестве основной рассматривается попытка грабежа.

Темы: Расследования в России
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Комментарии читателей
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06.09.2019, 21:25
Гость: Да все придумала!

кому она интересна?
06.09.2019, 21:08
Гость: АГА!

Странный нынче грабитель пошёл! Это надо же - дождался хозяйки, а уж потом полез грабить.
06.09.2019, 20:46
Гость: Владимир

Взрослые люди - а пишут детсадовские глупости ... .
Вот неужели не понятно:
ЦЕЛЬ ЭТОГО ЦИРКА - ОТВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ОТ ЖУЛЬНИЧЕСТВА НА ВЫБОРАХ ... !
Чтобы своры ДУРАКОВ обсуждали "электрошокер" и травмы - а не что:

Тысячи УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ в Москве и Санкт-Петербурге нагло и цинично на виду у всего Мира нарушают выборное Законодательство - то есть совершают ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ ... !
Это уже не статья 141 УК РФ о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав, а статья 278 УК РФ — о насильственном захвате и удержании власти.
В эти дни был ДОБИТА наша Конституция, а также Правосудие и Избирательное Право ... .
Для задержания уже не требуется лозунга или пикета: преступниками объявлены все свободные люди, на выбор полицая. Адвокатов не пускают к арестованным, избиения в автозаках и отделениях полиции стали нормой.

ОДУМАЙТЕСЬ, НЕРАУМНЫЕ ... !
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