Минприроды назвало возможную дату закрытия «китовой тюрьмы»

11:05

Последние узники «китовой тюрьмы» могут оказаться на воле в середине осени 2019 года, таким образом место заключения будет закрыто. Об этом сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Иван Шмаков.

«Мы планируем, что до середины — конца осени мы этот процесс завершим», — цитирует ТАСС слова Шмакова.

Он отметил, что сейчас за освобождением касаток и белух следят представители общественности, что является плюсом, так как «чем больше открытости, тем больше доверия».

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявлял, что оставшихся белух выпустят до начала зимы этого года.

Судьбу касаток и белух стали широко обсуждать в октябре 2018 года. Тогда стало известно, что краснокнижных животных собираются незаконно продать в Китай и содержат в ужасных условиях. История приобрела большой общественный резонанс. Морских млекопитающих удалось спасти, их постепенно начали выпускать в открытое море. Специалисты продолжают следить за адаптацией животных.