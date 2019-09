Робот «Федор» завершил свой первый полет в космос и вернулся на Землю

Космический корабль "Союз МС-14", на борту которого находился первый побывавший на МКС человекоподобный робот «Федор» , совершил успешную посадку в степи Казахстана.

"Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме", - говорится в сообщении "Роскосмоса". В ведомстве отметили, что "объект обнаружен в 147 км юго-восточнее города Жезказган и взят под охрану".

The #SoyuzMS14 spacecraft descent module carrying #SkybotF850 humanoid robot successfully landed.

All the reentry and landing operations went as expected! pic.twitter.com/wf7gyzdJmx

