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Робот «Федор» завершил свой первый полет в космос и вернулся на Землю

09:16 7.09.2019

Космический корабль "Союз МС-14", на борту которого находился первый побывавший на МКС человекоподобный робот «Федор» , совершил успешную посадку в степи Казахстана.

"Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме", - говорится в сообщении "Роскосмоса". В ведомстве отметили, что "объект обнаружен в 147 км юго-восточнее города Жезказган и взят под охрану".

@roscosmos) 6 сентября 2019 г.

"Союз" отстыковался от МКС в 21:14 пятницы и приземлился в 00:32 по московскому времени, на две минуты раньше расчетного времени. В ракетно-космической корпорации "Энергия" подчеркнули, что Федора не планируют извлекать из корабля на месте приземления, сообщает РТ.

Темы: Космические исследования и открытия, Международная космическая станция
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Комментарии читателей
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07.09.2019, 12:35
Гость: Сердечник

эпохальное событие, которое мало кто заметил.
однажды количество андроидов превысит число космонавтов в космосе и возможно они, а не люди сделают первые шаги по поверхности далёких планет
07.09.2019, 12:13
Гость: Хе хе...

Его вообще из грузового отсека доставали?
07.09.2019, 11:37
Гость: Наигрались

в куклы.
Все комментарии (5)
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