Самолеты с подлежащими обмену лицами вылетели из Москвы и Киева

13:11

Спецборт отряда "Россия" вылетел из Киева с российскими гражданами в рамках процедуры обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Фото из аэропорта Киева - со стрпаницы адвоката Валентина Рыбина в соцсети

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, находящаяся в аэропорту Борисполь.

"Россияне все, улетели", - приводит ее слова ТАСС.

Гитлянская также сообщила, что церемония встречи пройдет "в зале официальных делегаций аэропорта Борисполь". Будет ли на ней присутствовать сам президент Украины Владимир Зеленский, пока неизвестно.

Одновременно с Ту-204 из московского аэропорта Внуково-2 в Киев вылетел украинский самолет Ан-148 с подлежащими обмену между Киевом и Москвой лицами.