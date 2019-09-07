Самолеты с подлежащими обмену лицами вылетели из Москвы и Киева
Спецборт отряда "Россия" вылетел из Киева с российскими гражданами в рамках процедуры обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.
Фото из аэропорта Киева - со стрпаницы адвоката Валентина Рыбина в соцсети
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, находящаяся в аэропорту Борисполь.
"Россияне все, улетели", - приводит ее слова ТАСС.
Гитлянская также сообщила, что церемония встречи пройдет "в зале официальных делегаций аэропорта Борисполь". Будет ли на ней присутствовать сам президент Украины Владимир Зеленский, пока неизвестно.
Одновременно с Ту-204 из московского аэропорта Внуково-2 в Киев вылетел украинский самолет Ан-148 с подлежащими обмену между Киевом и Москвой лицами.