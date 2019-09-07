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Самолеты с подлежащими обмену лицами вылетели из Москвы и Киева

13:11 7.09.2019

Спецборт отряда "Россия" вылетел из Киева с российскими гражданами в рамках процедуры обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Фото из аэропорта Киева - со стрпаницы адвоката Валентина Рыбина в соцсети

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, находящаяся в аэропорту Борисполь.

"Россияне все, улетели", - приводит ее слова ТАСС.

Гитлянская также сообщила, что церемония встречи пройдет "в зале официальных делегаций аэропорта Борисполь".  Будет ли на ней присутствовать сам президент Украины Владимир Зеленский, пока неизвестно.

Одновременно с Ту-204 из московского аэропорта Внуково-2 в Киев вылетел украинский самолет Ан-148 с подлежащими обмену между Киевом и Москвой лицами.

Темы: Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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07.09.2019, 18:51
Гость: иван

прямо смех кто это выдумал. не выдумал никто такой обмен кто видел фильм* Мертвый сезон* сразу поймут откуда взят сценарий обмена пленными и рейтинг поднять все таи шпионские игры и самолеты вылетают одновременно и встречающие особенно Скабеева. Зеленский .понятно добивался чтобы моряков отпустили все таки незаконное задержание поэтому и встречал а почему президент РФии не всречал непонятно Скабеевой доверил хотя неоднократно высказывал недовольство задержанием преданных РФии лиц
07.09.2019, 16:36
Гость: Майку

А для тебя это новость? В подвале сидел, что ли?
07.09.2019, 16:33
Гость: Укроп

А чего как? На днях взяли в плен очередного ефрейтора российской армии.
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