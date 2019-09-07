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Роскомнадзор напомнил о запрете агитации в «день тишины» и в день выборов

09:32 7.09.2019
Выборы в Государственную Думу - 2011 © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Роскомнадзор напоминает средствам массовой информации и кандидатам на предстоящих выборах о запрете предвыборной агитации в "день тишины" 7 сентября, а также в единый день голосования 8 сентября.

"С целью профилактики нарушений российского законодательства Роскомнадзор обращает внимание СМИ и кандидатов на запрет проведения 7 и 8 сентября предвыборной агитации", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

В Роскомнадзоре напомнили, что предвыборная агитация проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования.

Предвыборной агитацией в соответствии статьей 2 Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" признается деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за или против кандидата. За нарушение указанных требований предусмотрена административная ответственность, предупредили в Роскомнадзоре.

"Информация о кандидатах, распространяемая СМИ, не является предвыборной агитацией при условии, что она не подпадает под понятие предвыборной агитации и не имеет признаков агитационных действий", - отметили в ведомстве.

В Единый день голосования, 8 сентября, в России пройдут прямые выборы губернаторов 16 регионов, еще в трех субъектах выберут парламенты. Кроме того, пройдут довыборы четырех депутатов Госдумы, трех мэров и 13 законодательных собраний. В Санкт-Петербурге выберут муниципальных депутатов.

Темы: Выборы в органы власти в России, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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07.09.2019, 10:42
Гость: Русский Вася

Странно,"День тишины",а по телевидению постоянные восхваления ЕдРо и его кандидатов.
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