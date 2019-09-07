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Россияне стали меньше тратить на развлечения в выходные дни

13:53 7.09.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Расходы россиян на досуг в выходные дни сократились за минувший год, причем наиболее сильно упал средний чек при покупке билетов в театры, музеи и концерты, пишет  РИА Новости со ссылкой на результаты исследования банка "Русский стандарт".

Аналитики изучили траты по кредитным картам на развлечения в первом полугодии 2019 года и сравнили полученные результаты с аналогичным периодом прошлого года.

Средний чек одной операции в категории "кино" за год снизился на 2,4%, в категории "спорт" - на 8,5%, в категории "театры, музеи - на 18,5%.

"Средний чек в наиболее популярных категориях в сегменте "развлечения" составил: 576 рублей - кино, 2 659 рублей – спорт и 1 309 рублей – театры, музеи и концерты. Для сравнения, в том же периоде 2018 года: 590 рублей, 2 905 рублей и 1 607 рублей соответственно", - отмечается в исследовании.

При этом аналитики обратили внимание, что предпочтения в части досуга различаются у клиентов разных возрастов. У россиян старше 25 лет большей популярностью пользуется категория "спорт", на втором месте – покупка билетов на театральные постановки или концерты. А для людей до 25 лет главный фаворит в категории "развлечения" – поход в кинотеатр. 

Темы: Россия, Исследования, Зоны отдыха и досуг в черте города
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Комментарии читателей
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07.09.2019, 20:40
Гость: Пшено вопрос!

Вован за "мороженки" по 5 "косарей" продавцу вываливает.
МиллионЭр!
07.09.2019, 17:54
Гость: Сердечник

надо в каждом городе своё вднх сделать
07.09.2019, 15:43
Гость: известное дело

"...до 25 лет главный фаворит в категории "развлечения" – поход в кинотеатр". Потому что до 25 денег совсем мало. Да и пообниматься можно.
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