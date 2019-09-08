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На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

16:31 8.09.2019
НИЦ РКП. Фото с сайта profile.ru
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Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия. 

НИЦ РКП проводит испытания двигателей и частей космической и ракетной техники, в том числе баллистических ракет.

"Утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации "Роскосмос" произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек", - приводит ТАСС сообщение Роскосмоса. Они были доставлены в полицию.

7 сентября служба безопасности задержала и передала в полицию трех человек, которые вели незаконную съемку. В пресс-службе госкорпорации уточнили, что "злоумышленники прибыли для фотографирования на крыше и внутри режимного объекта для дальнейшего размещения снимков в сети Интернет".

Выяснилось, что в ночь на воскресенье планировалось проникновение на территорию НИЦ РКП группы численностью до 50 человек "для проведения вандальных действий" на территории объекта. О происшествии доложили правоохранительным органам и руководству Роскосмоса.

Темы: Роскосмос
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Комментарии читателей
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08.09.2019, 21:45
Гость: ОКО

А что это госкомпания свою варежку разинуло, или ждет, как это сегодня: ХАЙПА? Странная организация и под странным руководством. Кто у них там сегодня, ФЕДОР? Тогда понятно.
08.09.2019, 21:26
Гость: Сердечник

все эти дигеры шмигеры хуже мародёров, то над чем их деды и отцы жизни и здоровье положили для них лишь объект вожделения и развлечения...
08.09.2019, 19:36
Гость: Прохожий

Да диггеры это. К нам на завод постоянно лазят, шарахаются по развалинам, ловили неоднократно. И видео в сети уже есть.
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