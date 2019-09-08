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МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму

15:50 8.09.2019
Памятник Затопленным кораблям © KM.RU, Святослав Князев
Севастополь © KM.RU, Святослав Князев
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МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями. Министерство призвало международных партнеров усилить давление на Россию для «прекращения оккупации» полуострова, пишет «Коммерсант».

По мнению ведомства, проведение Россией выборов в Крыму нарушает Конституцию и законодательство Украины, а также нормы международного права, в том числе устава ООН и Женевской Конвенции.

«Результаты этого незаконного голосования является юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования <…> будут нести ответственность согласно законодательству Украины»,— сообщает пресс-служба МИДа.

Сегодня, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 субъектах страны состоятся 6015 выборов различного уровня. 

Темы: Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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У вас, что, есть ходячие танки? Старье вроде Т-72 куда-то может "ходить"? Один командир отдельного танкового взвода ДНР, чех по национальности, сказывал, что во время боев под Дебальцево из Донецка до оного нас. пункта дошло 10% числившихся во взводе по штату танков, всего 4. А до Киева? Што ты, милай, станут все.Власовскому флагу еще один позор будет.
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