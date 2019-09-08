МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму

15:50

МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями. Министерство призвало международных партнеров усилить давление на Россию для «прекращения оккупации» полуострова, пишет «Коммерсант».

По мнению ведомства, проведение Россией выборов в Крыму нарушает Конституцию и законодательство Украины, а также нормы международного права, в том числе устава ООН и Женевской Конвенции.

«Результаты этого незаконного голосования является юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования <…> будут нести ответственность согласно законодательству Украины»,— сообщает пресс-служба МИДа.

Сегодня, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 субъектах страны состоятся 6015 выборов различного уровня.