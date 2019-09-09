Навальный использовал победу оппозиционных кандидатов для пропаганды провального «Умного голосования»

19:58

Одиозный блогер-расследователь Алексей Навальный пытается убедить всех, будто бы победы ряда оппозиционных кандидатов по итогам Единого дня голосования состоялись только благодаря его проекту «Умное голосование»

После того, как «несистемная оппозиция» провалила первый этап выборов, погрязла в скандалах, связанных с фальсификацией подписей, и не добилась никаких результатов с помощью летних протестных акций, «Умное голосование» было последним шансом показать свою состоятельность.

Завершившийся в стране восьмого сентября Единый день голосования стал одним из самых масштабных дней выборов за последние годы. Россияне выбирали 16 губернаторов, троих мэров региональных столиц, депутатов 34 городских парламентов и сотни муниципальных депутатов.

Эти выборы, если сравнивать с предыдущими, имеют несколько примечательных особенностей. Во-первых, в этом году россияне проявили повышенную политическую сознательность. По данным председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, явка избирателей составила 41,2%, а это на 3,5% больше, чем в 2018 году. В регионах, где выбирали губернаторов, явка выросла от пяти до пятнадцати процентов. Более низкая явка была отмечена в регионах, где проходили выборы губернатора и депутатов одновременно.

Второй особенностью является то, что изменилась политическая расстановка сил. В целом «Единая Россия» сохранила лидерство, даже в ряде регионов восстановила статус, но в части регионов оппозиции удалось одержать локальные победы.

На выборах в Мосгордуму примерно в половине избирательных округов лидерство принадлежит оппозиции в виде КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока». После обработки МГИКом 99,47% протоколов, 26 мест в московском парламенте займут самовыдвиженцы. 13 депутатских кресел займут представители партии КПРФ. Три места получат члены «Справедливой России» и еще три достанутся представителям «Яблока». Вообще, итоги выборов в МГД оказались довольно необычными. Ведь за последние десять лет безоговорочное лидерство в парламенте удерживала «Единая Россия». Впервые за долгое время представители партии «Яблоко» займут места в Мосгордуме, а также немало депутатских кресел достанутся коммунистам.

В Хабаровском крае после подсчета 100% протоколов стало известно, что главной политической силой в регионе будет партия ЛДПР, набравшая 56,12% голосов. За КПРФ отдано 17,24% голосов, за «Единую Россию» 12,51%.

После обработки 98,37% протоколов севастопольских УИКов, в городской парламент по партийным спискам проходят пять партий — «Единая Россия» (38,47%), КПРФ (18,74%), ЛДПР (18,46%), «Справедливая Россия» (8,84%), а также «Партия пенсионеров» (6,89%), как сообщил председатель горизбиркома Севастополя Сергей Даниленко. Если сравнить результаты нынешних выборов с выборами в парламент первого созыва, на которых «ЕР» имела 76,7% электоральной поддержки, партия власти существенно сдала.

В Иркутске на парламентских выборах у «Единой России» тоже появились конкуренты в виде системной и несистемной оппозиции. На 7 часов утра расклад политических сил такой: 14 мест в парламенте могут достаться «Единой России», 21 кресло за представителями оппозиционных сил. Из них 7 мест достанется КПРФ, 2 - кандидатам от «Справедливой России», 7 -самовыдвиженцам, 3 - членам фракции «Гражданская платформа» и по одному месту представителям партий ЛДПР и КПСС.

Перестановками политических сил решили воспользоваться в так называемом Фонде борьбы с коррупцией. Алексей Навальный, Леонид Волков и другие соратники блогера после «анализа» голосования стали утверждать, что победы кандидатов от КПРФ, ЛДПР и других фракций свершились лишь благодаря «Умному голосованию». Леонид Волков в своем Twitter опубликовал сообщение, что на выборах в гордуму Хабаровска, где в лидеры вырвалась ЛДПР, 22 из 35 кандидатов были в списках «Умного голосования».

Кира Ярмыш заявила, что их проект также привел к победе множества коммунистов и других политиков на выборах в Иркутске.

Только вот в самом штабе ЛДПР на «помощь» «Умного голосования» смотрят иначе. Председатель президиума фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев назвал заявления Навального и Волкова «полным бредом». Он отметил, что успех партии был достигнут благодаря усердной работе его однопартийца Сергея Фургала на посту губернатора края. Благодаря ему партия смогла заручиться поддержкой местных жителей. Ни блогер, ни его проект к результатам этих выборов никакого отношения не имеют, подчеркнул Лебедев.

Осужденный за воровство денег в Кировской области основатель ФБК до сих пор не исправился, и темное прошлое дает о себе знать. На этот раз он попытался украсть заслуженную победу у ЛДПР в Хабаровском крае.

Примечательно, что схожая ситуация сложилась в Мосгордуме, где КПРФ увеличила свое присутствие, а партия «Яблоко» вернулась спустя много лет. Победу кандидатов, не входящих в «Единую Россию», Навальный тоже решил присвоить себе.

Но и в столице «помощь» блогера оценили крайне отрицательно. Так, основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что возвращением в Мосгордуму партия обязана активной работе кандидатов «на земле». Более того, он отметил, что «умное голосование» наоборот навредило «яблочникам» — сторонники партии просто не стали голосовать за кандидатов, которых поддержал Навальный, которому они не доверяют.

При этом своей системой «Умного голосования» блогер неожиданно и против своей воли помог Маргарите Русецкой из «Единой России», баллотировавшейся по 30 округу. Изначально он продвигал самовыдвиженца Романа Юнемана, но разругавшись с ним, стал поддерживать Владислава Жуковского. В итоге часть голосов от Юнемана перекочевала к нему, что позволило пропустить вперед Русецкую. Но, зная блогера, можно предположить, что её победу он тоже присвоит себе.

Если посмотреть на предварительные результаты выборов и сравнить их со списком, составленным Навальным, становится ясно, что он даже не пытался кого-то продвинуть, он просто выбирал потенциальных победителей. В итоге теперь он приписывает себе успех кандидатов, которые заработали доверие избирателей ценой упорного труда.