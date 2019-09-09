Пенсионная реформа так «жахнула» по «Единой России», что ее просто не осталось

Результаты голосования в столице оказались провальными для партии власти



Стоп-кадр из видео в YouTube

Выборы 8 сентября принесли знаковый результат: «Единая Россия» сдала Москву. Даже западные СМИ отмечают, что партии власти как таковой в России просто не остается.

Кандидаты, поддержанные властью, проигрывали на выборах в Мосгордуму почти в половине одномандатных округов. Это следует из предварительных результатов голосования. Но и до голосования было понятно, что пенсионная реформа - для «ЕдРа» - приговор.

Причем сдача позиций произошла тихо и бесславно. По последним данным Мосгоризбиркома, явка избирателей на выборы в Москве составила всего 21,69%.

В Мосгордуме шестого созыва большие депутатские группы были у «Единой России», провластных самовыдвиженцев из группы «Моя Москва», а также коммунистов.

Теперь в парламенте может появиться сразу три оппозиционные фракции. Самой большой из них будет КПРФ: от нее могут избраться 13 человек. Среди них Леонид Зюганов, действующие депутаты Николай Зубрилин и Елена Шувалова, а также член ЦК Павел Тарасов - он выиграл в округе на юго-востоке столицы, традиционно лояльном власти.

Показательно, что в округе № 15 лидер московского отделения «Единой России» Андрей Метельский вчистую проиграл кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову.

Заметим, Метельский в ходе избирательной кампании пытался снять с выборов Севастьянова из-за «нарушения авторских прав на сайте кандидата». Кроме того, он подал иск к Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Поводом стало расследование ФБК, в котором утверждалось, что семья Метельского владеет сетью отелей в Австрии и дорогостоящей недвижимостью.

В материале ФБК указывалось, что основная часть имущества и бизнеса записана на родственников Метельского, в том числе на его мать, жену и сына. В частности, матери Метельского принадлежит пентхаус на Чистых прудах, квартира в районе Патриарших прудов, две дачи в Подмосковье. На компании сына Метельского и его советника Петра Ивановского оформлены четыре отеля в Австрии.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос на имя Андрея Чоботова, начальника управления президента России по вопросам противодействия коррупции, о проведении проверки в отношении Метельского. В Кремле обещали разобраться в ситуации.

В целом, катастрофическое падение рейтинга «Единой России», которое началось из-за пенсионной реформы, привело к тому, что абсолютно все поддержанные властью кандидаты, которые победили в 25 столичных округах, шли на выборы в качестве самовыдвиженцев. Но это не помогло запутать избирателя. Например, в округе № 45 проиграла кандидат из «команды мэра», проректор ВШЭ Валерия Касамара.

Кроме КПРФ, оппозиционные фракции в Мосгордуме будут у «Яблока» (четыре мандата) и «Справедливой России» (предварительно три мандата).

Да, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак остался довольным итогами единого дня голосования. Он заявил, что партии удалось восстановить утраченные в прошлом году позиции. «„Единая Россия“ жахнула на этих выборах всех», - эмоционально заявил Турчак.

Но ситуация в Москве говорит об обратном.

«Единая Россия» после принятия пенсионной реформы, де-факто исчезла из политического ландшафта на этих выборах. Для партии власти это - пренеприятнейший сигнал. Хотя бы потому, что революции, как известно, делаются в столицах, а не на имперских окраинах.

- «Единая Россия» действительно «жахнула» по стране, но совсем не так, как пытается представить господин Турчак, - считает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. - Росстат нам рапортует о росте количества нищих и падении располагаемых доходов населения - это единороссы «жахнули» своей политикой. Они «жахнули» и пенсионной реформой - отобрали по миллиону рублей у каждого предпенсионера, при этом 600 тысяч предпенсионеров в РФ - безработные. «Жахнули» по НДС - цены растут.

Но народ все это видит - и теперь он, скорее, «жахнул» «Единую Россию» на выборах 8 сентября. Да, партия власти применила административный ресурс. Но одновременно расписалась в беспомощности политтехнологий.

Главное - «Единая Россия» вынуждена прятать свой бренд. То за «Партию Крымской весны» в Крыму, то за «Партию перемен» в Хабаровске. Но даже это не помогло. Избиратель, я считаю, «жахнул» партию власти со всей пролетарской прямотой.

Так что Турчаку, я считаю, надо немного остыть - и идти зализывать раны.

- Как выглядят для «ЕдРа» результаты в Москве?

- В Москве ситуация - просто песня. Я даже не знаю, как теперь «Единая Россия» будет создавать фракцию в городском парламенте - ведь никто из провластных кандидатов не шел на выборы под брендом «Единой России». Так что вопрос о фракции - это вопрос дальнейшей политической борьбы.

На сегодня есть только три силы, которые прошли в Мосгордуму под собственным брендом. Это КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко» - вот они могут создавать фракции без проблем.

В целом, на московских выборах протест «рассерженного горожанина» получил свою материализацию. Технологии сработали разные: и «Умное голосование», и мобилизация КПРФ, и активность самих кандидатов.

С другой стороны, привычная для власти технология «сушки явки» на этот раз ударила по самой «Единой России». Нашлись более умные, последовательные, и технологически подготовленные политические силы - я говорю про всех оппонентов власти - которые провластных политтехнологов сумели переиграть.

Так что «Единая Россия» напоминает сейчас медведя с завязанными глазами, который «жахает» дубиной вокруг себя, не понимая, что делать.

- Средняя явка на выборах в единый день голосования составила 41,2%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Что стоит за этой цифрой?

- Отчуждение от власти - сегодня оно катастрофическое. По нашим данным, кстати, средняя явка по России составила порядка 33%, причем высокую явку показали национальные республики.

Кстати, если Турчак думает, что он «жахнул» высокой явкой в Туве, Татарстане, Кабардино-Балкарии или Карачаево-Черкессии — он глубоко ошибается. Единороссы, уничтожая в республиках оппозицию, де-факто накачивают сепаратистские силы. Просто потому, что в легальном политическом поле не остается возможностей для выражения протеста.

Так что не знаю, сколько извилин у нашего «медведя», который - к сожалению - всю страну тянет за собой в пропасть.

- Единый день голосования, особенно в Москве, наглядно продемонстрировал: избиратели не верят в выборы, и не считают необходимым принимать в них участие, - отмечает депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис. - На излете СССР, а потом в постсоветские 1990-е, явка на выборах зачастую превышала 50%. Нынешняя же явка на выборах в Москве показывает, что люди разочаровались в основном демократическом принципе - выборности власти.

Ранее, замечу, действовало правило: в выборах должно принять участие не менее половины избирателей из списков, а за кандидатов должно проголосовать не менее половины принявших участие в голосовании. Если следовать этому правилу, ни одни нынешние выборы нельзя признать состоявшимися.

Что касается нынешнего положения «Единой России» - гордится тут нечем. Напротив, это позор - ситуация, при которой члены правящей партии скрывают свою партийную принадлежность. Замечу, так поступают не только рядовые кандидаты, баллотирующиеся в Мосгордуму, но и кандидаты на губернаторские посты. Скажем, тот же врио главы Петербурга, единоросс Александр Беглов шел на выборы как самовыдвиженец, и тоже максимально дистанцировался от «Единой России».

При этом, надо признать, тактика маскировки партийной принадлежности дала определенный результат. Без нее, я считаю, за многих кандидатов от «Единой России» граждане бы вообще не голосовали.

И здесь надо понимать: можно обмануть один раз, можно обманывать кого-то некоторое время. Но всех и все время обманывать нельзя. Ясно, что «Единая Россия» находится в кризисе - она утратила поддержку большинства населения, и с каждым годом ситуация будет усугубляться. Для Кремля это - огромная проблема.