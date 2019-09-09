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Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

21:06 9.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Басманный суд арестовал до 6 ноября Бахыта Карабалаева, напавшего на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, сообщает РИА Новости

Следователь просил арестовать обвиняемого на 1 месяц и 30 суток. Прокурор полностью поддержал ходатайство. Сам Карабалаев сказал, что не возражает против такого решения.

Ранее ему предъявили обвинение в разбое. Отвечая на вопрос судьи, согласен ли Карабалаев отправиться в СИЗО, он ответил: "Я согласен".

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены экспертизы. Кроме того, выясняется происхождение устройства, которое нападавший применил против Памфиловой.

Инцидент произошел в ночь на пятницу. Карабалаев пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и несколько раз ударил хозяйку электрошокером. 

Как позднее сообщила представитель СК Светлана Петренко, на допросе Карабалаев признал вину и дал показания. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом недалеко от места его ночлега, а кто в нем живет, не знал.

Темы: Происшествия, Судебная система в России, Центризбирком
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Комментарии читателей
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10.09.2019, 11:11
Гость: Москва

Он не нападал, он защищался от озверевшей тётки.
10.09.2019, 02:31
Гость: )))

Бахыт Компотов.
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