Определились победители губернаторских выборов в пяти регионах

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На губернаторских выборах в Курской, Липецкой и Курганской областях, а также в Республике Алтай побеждают временно исполняющие обязанности глав регионов, в Волгоградской области переизбрался действующий глава региона, сообщает РИА Новости.

В Курской области с 81,07% голосов побеждает кандидат от "Единой России", врио губернатора Роман Старовойт. Он был назначен на пост в октябре прошлого года после того, как прежний глава региона Александр Михайлов досрочно сложил полномочия.

Уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов, представлявший КПРФ, набрал 5,65%, кандидат от ЛДПР, заместитель председателя постоянного комитета курской облдумы по аграрной политике Владимир Федоров - 5,45%, кандидат от партии "Зеленые" ,заместитель директора общественной организации "Железногорский Центр по правам человека" Татьяна Черникова - 3,30%, "эсер" Николай Карцев - 3,01%.

На выборах губернатора Алтая с 59% голосов побеждает врио главы республики Олег Хорохордин. На втором месте кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин – за него отдали голоса 31,64% избирателей, на третьем - кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов с 6,54%.

В марте 2019 года Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Алтай, председателя правительства Александра Бердникова, руководившего регионом почти 13 лет. Врио главы региона был назначен Хорохордин.

В Липецкой области временно исполняющий обязанности главы администрации Игорь Артамонов набирает 67,29% голосов. Коммунист Сергей Токарев получает 20,03%, кандидат от "Справедливой России" Лариса Ксенофонтова - 4,6%, кандидат от "Коммунистов России" Андрей Плотников - 3,19%, представитель "Патриотов России" Андрей Григорьев - 2,88%.

Возглавлявший Липецкую область 20 лет Олег Королев в октябре 2018 года обратился Владимиру Путину с просьбой перевести его на другую работу. Глава государства назначил врио главы области Артамонова — уроженца Ставропольского края, до последнего времени занимавшего пост вице-президента Сбербанка.

В Курганской области с 80,86% голосов лидирует врио губернатора Вадим Шумков. Кандидат от КПРФ Яков Сидоров получает 9,7% голосов, Татьяна Майборода ("Справедливая Россия") - 4,7%, Юрий Ярушин (ЛДПР) - 3,33%.

Прежний глава Курганской области Алексей Кокорин в октябре прошлого года сложил с себя полномочия в связи с переходом на новое место работы. В этот же день Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона Вадима Шумкова, занимавшего должность замгубернатора Тюменской области.

Андрей Бочаров побеждает на выборах губернатора в Волгоградской области с результатом 76,81% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Алексей Буров (11,39%), за ним идет представитель ЛДПР Владимир Рублев (6,26%). Меньше всех голосов набрал кандидат от "Справедливой России" Сергей Полещук (3,39%).

Бочаров возглавляет Волгоградскую область с сентября 2014 года.