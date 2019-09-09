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Кандидаты от оппозиции вышли в лидеры в 19 из 45 округов Москвы

08:00 9.09.2019
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Представители партий КПРФ, "Справедливая Россия" и "Яблоко", по предварительным данным, лидируют в 19 избирательных округах из 45 на выборах депутатов Мосгордумы, сообщает "Интерфакс"

По данным обработки более 30% протоколов участковых избирательных комиссий, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, "Справедливой России" - в четырёх, "Яблока" - в трёх округах.

В других округах побеждают самовыдвиженцы. При этом как самовыдвиженцы в этот раз шли на выборы представители "Единой России".

Таким образом, оппозиция может занять более трети мест в столичном парламенте.

Между тем в Мосгоризбиркоме заявили агентству, что "итоговая картина результатов подсчета голосов может поменяться".

На прошлых выборах в Мосгордуму в 2014 году в думу избрались пять представителей КПРФ, по одному - от ЛДПР и "Родины". Остальные победители - кандидаты от "Единой России" и представители провластного объединения "Моя Москва".

Как стало известно ранее, председатель столичного отделения партии "Единая Россия", депутат Мосгордумы Андрей Метельский проигрывает в 15-м округе на выборах в Московскую городскую думу коммунисту Сергею Севостьянову. Лидер московских единоросов, ставший героем расследования ФБК, участвует в выборах как самовыдвиженец.

Темы: Москва, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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09.09.2019, 16:28
Гость: *

Да какие бы не были - голосование было не за кого-то, а протестным!
09.09.2019, 16:26
Гость: *

"внешнее воздействие" заставило ЕдРасов прикинуться "самовыдвиженцами"?
09.09.2019, 12:55
Гость: Павел__

" Видимо раздрай наверху и внешнее воздействие (спонСоросы и санкции) повлияли на результаты голосования"
- вот ведь гадкий сорос, видать насолил ему "патриот" метельский и прочие едросы.
А вообще, едорасы со своей жалкой попыткой прикинуться "самовыдвиженцами" - напоминают о замечательно точной в их отношении присказке - "я не такая, я жду трамвая!" Но суть их, к счастью - становится очевиднее всё большему количеству граждан нашей страны.
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