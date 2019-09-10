Экс-владельцев Промсвязьбанка обвинили в растрате 102 миллиардов рублей

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Бывшие владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы обвиняются в растрате имущества банка на сумму около 102 миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщил следователь во время заседания Басманного суда Москвы.

Во вторник, 10 сентября, состоялось заседание по делу братьев Ананьевых. Следственный комитет России попросил суд заочно арестовать банкиров, которые уже были ранее объявлены в международный розыск.

Братьев Ананьевых обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка в размере суммы, превышающей 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. В общей сложности имущественный ущерб, который банк получил из-за действий братьев Ананьевых, оценивается в более чем 102 миллиарда рублей.

Уголовное дело о растрате средств Промсвязьбанка было возбуждено после заявления временной администрации финансовой организации.

«Позиция банка состоит в том, что ходатайства о заочном аресте обвиняемых должны быть удовлетворены», — заявил следователь во время слушания.

Ранее появилась информация о том, что Промсвязьбанк пытается добиться возмещения ущерба на ту сумму, которую он потерял из-за заключения прежним руководством убыточных сделок. Иски были направлены в адрес еще 10 физических лиц, не считая братьев Ананьевых, которые занимали в банке руководящие должности. Кроме того, истцы требуют возмещения убытков от фирмы одного из бывших руководителей Дмитрия Ананьева Promsvyazcapital B.V.

В конце мая суд принял решение арестовать имущество бывших руководителей и топ-менеджеров на сумму 282,2 миллиарда рублей.