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Правительство решило почти вдвое повысить утилизационный сбор на авто

11:26 10.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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С 1 января в России может существенно повыситься утилизационный сбор на автомобили, пишет «Коммерсант».

Предложение о повышении ставок утилизационного сбора, как стало известно изданию, подготовил Минпромторг, чтобы сохранить нагрузку на импорт автомобилей после снижения ввозных пошлин в сентябре.

По данным источников «Коммерсанта», ставка сбора может в среднем вырасти на 80%. Для легковых автомобилей, по словам собеседников издания, сбор в среднем может увеличиться на 110%.

Утилизационный сбор заложен в стоимость всех автомобилей, в том числе и произведенных в РФ, его размер — несколько десятков тысяч рублей. Таким образом, повышение сбора приведет к подорожанию автомобилей.

Утилизационный сбор был введен в России в 2012 году. Первоначально его обосновывали необходимостью компенсации снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Ставка сбора зависит от типа автомобиля, его возраста и объема двигателя.

Последний на настоящий момент раз ставки утилизационного сбора повышались в 2018 году. В среднем их подняли на 15%, но для некоторых категорий автотранспорта сбор вырос на 90%.

Темы: Россия, Авто, Автоновости, Законотворческая деятельность в России
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10.09.2019, 16:51
Гость: Скромняги,

почему не в 10 раз?
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