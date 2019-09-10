Правительство решило почти вдвое повысить утилизационный сбор на авто

11:26

С 1 января в России может существенно повыситься утилизационный сбор на автомобили, пишет «Коммерсант».

Предложение о повышении ставок утилизационного сбора, как стало известно изданию, подготовил Минпромторг, чтобы сохранить нагрузку на импорт автомобилей после снижения ввозных пошлин в сентябре.

По данным источников «Коммерсанта», ставка сбора может в среднем вырасти на 80%. Для легковых автомобилей, по словам собеседников издания, сбор в среднем может увеличиться на 110%.

Утилизационный сбор заложен в стоимость всех автомобилей, в том числе и произведенных в РФ, его размер — несколько десятков тысяч рублей. Таким образом, повышение сбора приведет к подорожанию автомобилей.

Утилизационный сбор был введен в России в 2012 году. Первоначально его обосновывали необходимостью компенсации снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Ставка сбора зависит от типа автомобиля, его возраста и объема двигателя.

Последний на настоящий момент раз ставки утилизационного сбора повышались в 2018 году. В среднем их подняли на 15%, но для некоторых категорий автотранспорта сбор вырос на 90%.