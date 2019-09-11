Протесты в Улан-Удэ. Суды над задержанными

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Площадь Советов в Улан-Удэ, на которой проходит стихийная акция протеста, обесточили, но люди не разошлись. ВИДЕО

Жители требуют отменить итоги выборов мэра и горсовета, а также освободить сторонников якутского шамана Александра Габышева, который идет в Москву «изгонять Путина»



© facebook.com/Марина Сталь

Стихийная акция протеста в Улан-Удэ продолжается. Жители требуют отменить итоги выборов мэра и горсовета, а также освободить сторонников якутского шамана Александра Габышева, который идет в Москву «изгонять Путина».

Стихийный сход жителей в Улан-Удэ начался вечером 9 сентября. Участники потребовали освободить арестованных сторонников шамана, жителей Иркутска Петра Дондукова и Игоря Коношанова. На центральную площадь Советов вышли несколько сотен человек, которые затем начали протестовать против итогов выборов мэра и депутатов горсовета.

10 сентября акция продолжилась - на площади остались десятки людей. С утра на депутата Народного Хурала Баира Цыренова напали неизвестные, но участникам удалось отбить его. Он отказался покидать площадь, пока правоохранительные органы и руководство республики не отреагируют.

Днем на акцию вернулся сенатор Вячеслав Мархаев, считающий, что на выборах главы города, где он боролся с кандидатом от действующей власти Игорем Шутенковым, были масштабные фальсификации.

К вечеру на толпу протестующих обрушился ОМОН и неизвестные в масках с топориками, они разбили окна в машинах активистов и задержали депутата Цыренова, блогера Дмитрия Баирова, ставшего неформальным лидером протеста, помощника Цыренова Алексея Ихиритова и еще одного человек.

На площади Советов к вечеру 10 сентября практически не работала мобильная связь. Один из главных источников видеозаписией стал паблик в инстаграме «Весь Улан-Удэ». Но 11 сентября его автор удалил все ролики, объяснив это почему-то «давлением сторонников Баирова и членов КПРФ».

Хотя сам реском КПРФ подробно описывал и жесткие задержания, и требования протестующих. Другой подобный паблик «Бурятия онлайн» ничего не удалял.

К концу дня протестующие начали требовать освободить Баирова и Цыренова.

UPD (09:00) Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова встретилась с задержанными Баиром Цыреновым и Алексеем Ихиритовым в отделении полиции Железнодорожного района Улан-Удэ. Депутат написал заявление омбудсмену о незаконном задержании. С Ихиротовым, по ее словам, проводятся следственные действия сотрудником СК по Бурятии.

«Заявления он [Ихиротов] не писал нам, сообщил ряд жалоб, проверку по которым мы будем проводить. С еще одним задержанным Баировым мы будем встречаться завтра утром, он находится в БСМП (больнице скорой медицинской помощи — прим. Тайги.инфо). Хочу отметить, что у Цыренова и Ихиритова есть адвокаты, с адвокатом Цыренова Баира, мы в режиме телефонной связи. Сейчас буду звонить Красовскому Леонтию, так как обещала гражданам всю информацию передавать им через него», - приводит слова Жамбаловой «Новая Бурятия».

UPD (10:10) А вот руководитель администрации главы Бурятии, Баир Цыренов желает в фейсбуке «доброго утра» и показывает пустую площадь Советов.

UPD (10:30) Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал стихийные протесты. Он назвал действия правоохранительных органов «сдержанными и профессиональными». Те, напомним, разбили машину депутата Народного Хурала от КПРФ, а неизвестные в масках на машине без номеров похитили блогера, которого позже нашли в полиции.

UPD (11:20) В Советском районном суде Улан-Удэ началось заседание по административному делу депутата Народно Хурала Бурятии Баиру Цыренову, сообщил Тайге.инфо один из очевидцев.

Цыренова и блогера Дмитрия Баирова обвиняют по ст. 20.2 (нарушение порядка организации митинга). Кроме того, на одного из них составили протоколы по ст. 19.3 (неповиновение распоряжению полиции) и ст. 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП РФ. Но не уточняются ни части статей, ни то, на кого именно составлены протоколы за неповиновение и хулиганство. Вероятно, на Баирова.

UPD (11:30) По информации Тайги.инфо, 11 сентября суд также рассмотрит дела Баирова и его помощника Алексея Ихиритова. Но, как нам сообщили в Советском районном суде, административные материалы по Баирову и Ихиритову пока не поступили.

Ранее Советский райсуд оштрафовал на 1 тыс. рублей Петра Дондукова, задержанного еще 9 сентября по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неподчинение требованиям сотрудников полиции).

Дондуков - один из сопровождавших якутского шамана Александра Габышева, «идущего в Москву изгонять Путина». Именно после его задержания началась стихийная акция на площади Советов.

UPD (11:40) На площади Советов начался сбор подписей.

«У нас здесь мирная встреча граждан Улан-Удэ. Власть думает, что мы замолчим и продолжим боятся дальше, - сообщается в телеграм-канале «Город для народа. - Они забрали у нас пенсию, достойную жизнь, забрали и купили голоса за водку и 200₽».

UPD (11:59) Участница стихийного схода на площади Советов Ульяна Раднаева сообщает, что Дмитрия Баирова госпитализировали в нейрохирургию. У него диагностировали сотрясение мозга и перелом первого позвонка.

«Избили дубинками при задержании», - уточнила она в фейсбуке.

UPD (13:20) Пока продолжается суд по делу Цыренова, протестующие опубликовали в своих чатах фотографии неизвестных, которые в масках задерживали депутата Хурала и блогера Баирова.



Фото с сайта tayga.info

UPD (13:55) Депутат Народного Хурала Бурятии Леонтий Красовский рассказал, что происходит в столице республики 11 сентября. По его оценке «ситуация продолжает накаляться».

«Вчера, вместо диалога, власть сотворила беспредел, где были задержаны наши товарищи, хотя будет правильнее сказать захвачены или похищены. Целая операция со спецэффектами. Люди продолжают приходить на площадь Советов, стояние продолжается», - прокомментировал Тайге.инфо Красовский.

Пока, по данным депутата, продолжается заседание суда по делу его коллеги Баира Цыренова, которому вменяют организацию несанкционированной акции. Он провел ночь в отделении полиции. Блогер-таксист Дмитрий Баиров госпитализирован с сотрясением мозга.

UPD (14:05) Депутат Народного Хурала Баир Цыренов оштрафован на 15 тыс. рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником порядка проведения массового мероприятия), сообщили Тайге.инфо активисты, следившие за заседанием.

Адвокат Цыренова рассказал журналистам, что судья переквалифицировала административное правонарушение с обвинений в организации несанкционированного мероприятия на участие (стрим шел на ютуб-канале pro100tak TV).

UPD (14:27) Цыренов обвинил силовиков в незаконных действиях при задержаниях 10 сентября.

«Чтобы подавить, они нас пытаются по одному изолировать. Я считаю, сейчас нужно предпринять все силы, чтобы освободить Дмитрия Баирова, - заявил депутат Цыренов. - Он сейчас находится в больнице - его били те подонки, я их по другому назвать не могу, топорами и железными прутами в масках. Я им еще в автобусе вчера сказал: „Ответьте, кто смелее - те, кто находился на площади или вы?“ И они молчали, отводили глаза, и я уверен, что они понимали о чем речь».

У Цыренова есть информация, что «идет попытка сфабриковать уголовное дело» в отношении Дмитрия Баирова.

Еще один задержанный, Алексей Хиритов, уже в здании Советского районного суда. Он также получил травмы при задержании. Его обвиняют по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию полиции) за то, что он отказался оставить отпечатки пальцев.

Кроме того, по словам Цыренова, один из четырех задержанных вечером 10 сентября находится в безопасности. Ради его блага, депутат не стал уточнять его имя, потому что мужчине поступали угрозы.

UPD (14:44) Цыренов говорит, что не видит оснований для запрета ходить по городу. Он планирует посмотреть, в каком состоянии машина с символикой рескома КПРФ, которую разбили силовики, что достать из нее депутата.

UPD (15:38) В телеграме называют имена силовиков, участвовавших в задержании людей на площади Советов.