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Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ

08:00 11.09.2019
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Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, из двусторонних соглашений последними денонсированными по инициативе украинской стороны документами стали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (1 апреля 2019 года) и межправительственное соглашение "Об обмене правовой информации" (6 февраля 2019 года). Из соглашений по СНГ страна последний раз выходила 1 июля 2019 года.

Источники газеты в МИД РФ отмечают, что приостановка расторжения соглашений может быть связана с кадровыми перестановками в аппарате, которому, "возможно, не до этого".

Между Россией и Украиной в силе остаются около 400 соглашений. 30 ноября 2018 года тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о 48 расторгнутых незадолго до этого соглашениях и анонсировал денонсацию еще 40. Российская сторона считает денонсированными 49 соглашений, часть из них уже утратили силу. Статус некоторых из них, так как о разрыве некоторых соглашений Украина сообщала через твиттер без соответствующей ноты - эти документы в РФ считаются действующими.

В МИД РФ газете заявили, что вектор развития отношений будет определяться не только тем, продолжит ли Украина денонсацию, но и тем, из каких соглашений страна будет выходить - "устаревших" или "знаковых".

Темы: Международные соглашения и дипломатия, Отношения России и Украины
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11.09.2019, 12:31
Гость: личный опыт

Даже и не знаю, как после этой новости жить буду...
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