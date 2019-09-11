Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет ведомства.
В документе отмечается, что по сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей, или на 22,1%.
Объем нарушений федеральных законов и постановлений правительства России при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями составил 73,6 миллиарда рублей, при осуществлении госзакупок — 18,7 миллиарда.
Объем нарушений из-за неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни оценен в 308 миллиона, из-за использования средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата — 9 ,1 миллиона рублей. Объем иных нарушений оценен в 16,4 миллиона рублей.
При реализации госпрограмм объем неисполненных назначений (открытая часть) составил 400,4 миллиарда рублей. По состоянию на первое января на низком уровне (менее 90 %) исполнены расходы (открытая часть) по десяти госпрограммам.
По представлениям СП к административной ответственности привлечены 14 должностных лиц. Также направлено десять обращений в Генпрокуратуру, два обращения в СК и два обращения в ФСБ. Следователи возбудили одно уголовное дело.