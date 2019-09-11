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Ущерб сельскому хозяйству России от ЧС в 2019 году составил 9,5 млрд рублей

19:36 11.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Ущерб агропромышленному комплексу (АПК) РФ от чрезвычайных ситуаций (ЧС) в 2019 году составил 9,5 млрд рублей, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

В данную сумму, по словам Патрушева, входит ущерб, нанесенный ЧС 14 регионам. Всего же режим ЧС вводился в 2019 году в 16 российских регионах.

Министр также заявил, что на особом контроле ведомства находится ситуация в Забайкальском крае и Иркутской области.

"По Забайкальскому краю Минсельхозу из резервного фонда переведено 820,9 млн рублей. Все деньги в регионе, 98 процентов уже доведено до конечных получателей, до пострадавших", - уточнил Патрушев.

Что касается Иркутской области, то там помощь была оказана в два этапа, добавил министр. "Первый транш - 179,6 млн рублей. Он также уже доведен и до региона, и 99,7 процента доведено до конечных получателей. Второй транш больше - 296 млн рублей. Там идет компенсация по личным подсобным хозяйствам. 5 сентября эти деньги практически тоже в полном объеме уже доведены до конечных потребителей".

Темы: Сельское хозяйство в России
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