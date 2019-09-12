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Правительство выбрало логотипы для нацпроектов

13:21 12.09.2019

Правительство согласовало единый стандарт визуального стиля национальных проектов для повышения их узнаваемости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подписанный заместителем директора департамента проектной деятельности кабмина Максимом Ксензовым.

Разработать логотипы для нацпроектов поручал ТАСС в апреле премьер-министр Дмитрий Медведев.

Фото: Источник РБК

Всего существует 13 нацпроектов, стоимость их реализации в 2019–2024 годах оценивают почти в 26 трлн руб., из которых 13,2 трлн руб. — за счет средств федерального бюджета. Кураторами проектов выступают вице-премьеры, а руководителями — министры. 

В июле Путин поручил правительству принять федеральные законы, необходимые для реализации национальных проектов, до 15 декабря 2019 года. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что более половины россиян даже не слышали о том, что власти реализуют нацпроекты. Медведев также выражал обеспокоенность низким уровнем информированности граждан о нацпроектах и призвал решить данную проблему.

Темы: Правительство России
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Комментарии читателей
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12.09.2019, 21:17
Гость: личный опыт

послушайте, наша власть даже маньякам-убийцам детей милостиво разрешает жить на казенных харчах в камерах с телевизорами, а вы хотите такое в отношении публики, просто сидящей на подсосе у ЦРУ.
12.09.2019, 17:55
Гость: М59

Почему то первое слово читается без первых четырех букв , как всегда через одно место будет делаться.
12.09.2019, 17:00
Гость: Ну,

с "пятой колонной" во всех странах разбирались только одним способом - расстреливали.
А нас, значит, надо начинать "гнобить"? Не смешно.
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