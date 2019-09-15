Европа требует антироссийских санкций, но категорически не желает воевать с Москвой

ЕС все сильнее разобщается по российскому вопросу, а жители РФ все реже ассоциируют себя с Западом

В средствах массовой информации были практически синхронно обнародованы результаты трех социологических опросов. Два из них были проведены в Европе, один – в России.

Фото с сайта politobzor.net

Авторитетный мозговой центр «Европейский совет по международным отношениям» (ECFR) пообщался с жителями 14 стран-членов ЕС, чтобы выяснить их мнение по двум вопросам: «Как вы оцениваете санкции против России?» и «На чьей стороне ваша страна должна вмешаться в потенциальный конфликт между Россией и США?»

Ответы получились весьма любопытные.

По вопросам антироссийских санкций опрошенным предлагали три варианта ответа: «недостаточные», «сбалансированные», «слишком жесткие».

Самой антироссийской страной, судя по результатам опроса, оказалась Польша. 55% ее жителей думают, что введенные против РФ санкции – недостаточные. Слишком жесткими их посчитали 18% поляков, сбалансированными – 8%.

Близкая к Польше статистика ответов наблюдается в Швеции, Дании, Испании и Румынии. В них санкции слишком мягкими сочли, соответственно, 46,45, 42 и 38%.

Весьма прохладно, но не так напряженно относятся к России в Нидерландах и Франции. Совокупное количество лиц, оценивающих санкции как сбалансированные либо слишком жесткие, превышает на их территории тех, кто хочет санкции ужесточить.

В Германии, Венгрии, Чехии и Италии все три вида ответов примерно уравновешены.

А вот в Австрии, Греции и Словакии относительное большинство опрошенных назвали санкции слишком жесткими. Данный вариант ответа избрали для себя соответственно 29,26 и 28% участников социологического исследования. При этом ужесточить антироссийские санкции, например, в Словакии хотят всего 19% ее граждан.

Ответ на вопрос об участии в потенциальном конфликте оказался более шокирующим. Во всех без исключения странах большинство интервьюируемых ответили, что их государство должно оставаться нейтральным, если между Россией и США начнется война.

Причем, относительное, а не абсолютное, большинство (45%) было только в одной стране – в Польше. 33% ее граждан горят желанием повоевать против РФ в союзе со Штатами. Похожие результаты (53% - за нейтралитет, 28% - за боевые действия на стороне США) показала также Дания.

В Чехии, Нидерландах, Франции, Испании, Румынии, Швеции и Италии сторонников нейтралитета оказалось от 59 до 68%. Однако каждый пятый – каждый шестой житель данных стран выразил готовность воевать на стороне Вашингтона.

В Германии, Венгрии, Греции и Австрии за нейтральную политику выступают от 70% населения и более. Однако наиболее интересными оказались результаты опроса в Словакии. Там при 65-процентной поддержке нейтралитета 20% опрошенных заявили, что их страна должна воевать на стороне Российской Федерации. А сторонников Америки оказалось всего 6%.

Таким образом, исследования показали, что в Евросоюзе существует настоящий внутренний раскол по «российскому» вопросу. Причем страны, имеющие общую границу – Польша и Словакия, - выступают в качестве антагонистов. В то время как среди поляков преобладают «фанаты» усиления санкционного давления на РФ и есть немало сторонников вооруженного конфликта с Россией, большинство словаков требуют смягчить либо убрать санкции, а каждый пятый из них готов стрелять по американцам, чтобы защитить братьев-славян.

Экстравагантности ситуации добавляет тот факт, что Словакия является членом НАТО, а, следовательно, союзником США.

Параллельно опрос относительно международно-политической ситуации в России провел «Левада-центр». И в нем наметилась весьма любопытная тенденция.

42% граждан РФ заявили, что «в основном хорошо» или «очень хорошо» относятся к США, а 50% - к Европе.

Правда, отношения Запада с Россией участники опроса оценили пессимистично. Только 26% назвали нормальными отношения с ЕС, и 14%- с Соединенными Штатами.

При этом самым интересным фактом является то, что в РФ стремительно снижается количество людей, считающих, что Россия принадлежит к европейскому миру.

Нашу страну Европой видят всего 37% наших соотечественников, 55% придерживаются обратной точки зрения. Всего 11 лет назад результаты были строго противоположными.

При этом речь идет не о субъективно-критической оценке страны. Потому как 63% россиян отказываются считать себя европейцами. Видят себя относящимися к европейскому сообществу всего 33% граждан РФ.

Наблюдается красноречивая тенденция. Судя по всему, россияне стали относиться к Западу спокойнее ввиду ощущения собственной цивилизационной «инаковости». Это как в личной жизни – то, что со стороны родственников вызывает гнев и раздражение, в случае с чужими людьми может восприниматься нейтрально.

Возможно, популяризация как в России, так и на Западе, цивилизационного подхода, делящего мир на самобытные культуры с собственными ценностями, может стать путем к международной разрядке? И сейчас, судя по итогам опросов, как раз удачное время для популяризации данных идей.