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Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет

19:50 16.09.2019

Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул. В понедельник, 16 сентября, самолет прибыл в аэропорт Ататюрк для участия в фестивале "Технофест", сообщает ТАСС.

 © Валентин Богдан / dela.ru

Командир самолета Василий Севастьянов после приземления рассказал, что перелет прошел хорошо, замечаний "никаких по самолету нет".

Это первый международный полет и первая демонстрация за рубежом разрабатываемого самолета. Первый полет МС-21 совершил в 2017 году, публично был продемонстрирован в сентябре 2019 года на авиасалоне МАКС-2019.

Как сообщили в пресс-службе разработчика МС-21 - корпорации "Иркут", самолет оснащен пассажирским салоном в двухклассной компоновке. В хвостовой части салона самолета установлено испытательное оборудование.

Темы: Россия, Авиастроение
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Комментарии читателей
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16.09.2019, 21:40
Гость: В цехах завода "Иркут"

...собирается уже 5-ый экземпляр МС-21. На него поставят двигатели ПД-14, которые уже доставили на завод.
16.09.2019, 20:21
Гость: Мастер

Классный самолет получился. Главное теперь поставить свои моторы и не зависеть от санкций.
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