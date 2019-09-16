Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет

19:50

Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул. В понедельник, 16 сентября, самолет прибыл в аэропорт Ататюрк для участия в фестивале "Технофест", сообщает ТАСС.

© Валентин Богдан / dela.ru

Командир самолета Василий Севастьянов после приземления рассказал, что перелет прошел хорошо, замечаний "никаких по самолету нет".

Это первый международный полет и первая демонстрация за рубежом разрабатываемого самолета. Первый полет МС-21 совершил в 2017 году, публично был продемонстрирован в сентябре 2019 года на авиасалоне МАКС-2019.

Как сообщили в пресс-службе разработчика МС-21 - корпорации "Иркут", самолет оснащен пассажирским салоном в двухклассной компоновке. В хвостовой части салона самолета установлено испытательное оборудование.