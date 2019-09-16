Названы регионы России с самыми высокими тарифами на ЖКХ

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Самую большую долю семейного бюджета на жилищно-коммунальные услуги тратят жители Камчатки и Колымы (до 14%), а меньше всего в Ингушетии и Дагестане (до 5%). Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.

В Ямало-Ненецком автономном округе семьи в среднем тратят на оплату коммунальных услуг 8098 рублей, или 13,5% от всех своих денег. По этому показателю регион занимает в рейтинге 83-е место, уступая только Магаданской области (14%) и Камчатскому краю (15%). Недалеко от Ямала в списке располагается Тюменская область, где россияне тратят на коммуналку 12,1% своего бюджета (4313 рублей).

Согласно исследованию, в среднем семьи тратят 9,6% бюджета на услуги ЖКХ — около 4,4 тыс. рублей в месяц. Отмечается, что данный показатель вырос на 4% по сравнению с 2017 годом.

В лидирующем в исследовании Дагестане затраты средней семьи на услуги ЖКХ составляют 4,6% (2445 рублей). Эксперты считают, что позиции регионов в рейтинге могут быть объяснены уровнем тарифов, доходов, а также природно-географическими причинами и долей населения, проживающего в квартирах, что подразумевает более активное пользование услугами ЖКХ.

Если рассматривать долю расходов по ЖКУ в городах федерального значения, то самое низкое значение — в Севастополе (7,5%, 3,1 тыс. руб./мес.). На втором месте Москва (8%, 6,4 тыс. руб./мес.), далее — Санкт-Петербург (10%, 6 тыс. руб./мес.).