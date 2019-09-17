Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада

23:33

Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу. Решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным, отменено, сообщает РБК со ссылкой на решение судебной коллегии по гражданским делам ВС.

3 февраля 2018 года, в выходные дни, женщина выехала вместе с несовершеннолетней дочерью на личном автомобиле за пределы Москвы, в деревню Фелисово Мытищинского района. К понедельнику, 5 февраля, женщина не смогла вернуться в Москву из-за снегопада и прийти на работу. В итоге работодатель уволил ее за прогул.

В начале марта женщина подала иск в Тимирязевский районный суд о восстановлении ее на работе. Однако суд счел решение об увольнении законным и отказал в удовлетворении иска.

Женщина обратилась с жалобой в Верховный суд, который, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что женщина сделала все возможное, чтобы попасть на работу, но не явилась по не зависящим от нее причинам.

В частности, она предоставила подтвержденный коммунальщиками акт о том, что 5 февраля дороги в деревне Фелисово не были очищены от снега. Кроме того, она оформляла заявку в сельское поселение на трактор для очистки дорог, однако тот не приехал. Выезд из деревни был очищен лишь 5 февраля 2018 года с 16 часов до 17 часов.

В итоге Верховный суд отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.