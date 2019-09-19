Экс-глава избиркома Коми получила шесть лет колонии за взятки от властей

17:24

Сыктывкарский городской суд признал виновной в получении бывшую главу региональной избирательной комиссии Республики Коми Елену Шабаршину. Как установило следствие, она получала взятки от зампредседателя правительства региона, который позже стал фигурантом «дела Гайзера».

Дело против Шабаршиной возбудили по ч. 6 ст. 290 УК. Следствие установило, что глава избиркома с 2010 по 2015 годы получала от бывшего первого заместителя председателя правительства Коми Константина Ромаданова взятки на общую сумму свыше 1,56 млн руб.

Как сообщает региональная прокуратура, взамен Шабаршина представляла замглавы регионального кабмина оперативную информацию о ходе выдвижения кандидатов, поступающих жалобах и подведении итогов выборов. Подсудимая своей вины не признала, сообщает «Право.ру».

Суд назначил бывшей чиновнице наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в размере 1,56 млн руб. и запрета занимать должности на государственной службе и в муниципальных органах власти в течение двух лет.

Сам Ромаданов проходил фигурантом по «делу Гайзера». Его обвиняли в участии в преступном сообществе, взятках и отмывании денег (ст. 210, ч.6 ст. 290, пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК). Он входил в одно преступное сообщество с другими представителями власти в республике, включая бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера.

Ромаданов и преступная группа получали взятки от Александра Сердитова, назначив его за деньги сначала директором «Сыктывкарского ликеро-водочного завода», а затем на место руководителя администрации главы республики. За это они получили больше 36 млн руб. Кроме того, они получили в виде взятки половину уставного капитала компании «Автоцентр» и оформили долю на подконтрольное лицо. В мае 2018 года суд приговорил Ромаданова к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 170 млн руб.