Депутаты поддержали увеличение акцизов на вино

18:49

Российские парламентарии приняли законопроект, согласно которому акцизы на вино к 2020 году увеличатся почти вдвое. Как сообщило РИА «Новости» после этого будет еще два этапа повышений.

Акцизы на тихие вина в РФ увеличатся с 18 до 31 рубля за литр в 2020 году, до 32 рублей в 2021 году, и еще на один рубль — в 2022 году.

Что касается игристых вин, то здесь ситуация следующая: увеличение акцизов пройдет с 36 рублей до 40 рублей, потом до 42 рублей и до 43 рублей в соответствии со сроками.

Акцизы будут одинаковыми как для вин отечественного производства, так и для ввозимых из-за рубежа.

Единственное послабление будет сделано в сторону вин, которые сделаны из российского винограда — в этом случае производители могут рассчитывать на налоговые вычеты.

Повышение акцизов также коснется и алкоголя крепостью до 9%. Они вырастут с 435 рублей за литр в 2020 году до 471 рубля в 2022 году.

Принятый документ подразумевает увеличение акцизов и на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака.