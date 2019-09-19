Президент России подписал указ об индексации окладов чиновников

23:02

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации с 1 октября окладов российских чиновников на 4,3%.

Индексация коснется окладов дипломатических работников и остальных сотрудников Министерства иностранных дел, а также федеральных государственных служащих, сообщает "Коммерсант".

В марте распоряжение об индексации оплаты труда бюджетников с 1 октября 2019 года на 4,3% подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Индексация коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей.