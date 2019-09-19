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Президент России подписал указ об индексации окладов чиновников

23:02 19.09.2019
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации с 1 октября окладов российских чиновников на 4,3%. 

Индексация коснется окладов дипломатических работников и остальных сотрудников Министерства иностранных дел, а также федеральных государственных служащих, сообщает "Коммерсант".

В марте распоряжение об индексации оплаты труда бюджетников с 1 октября 2019 года на 4,3% подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Индексация коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей.

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.09.2019, 10:31
Гость: юрий

умник ты. для того и платим налоги, чтобы сажали нарушителей и обеспечивали наше спокойствие и порядок, а подчиняются они тем, кому им положено подчиняться, а не вашему либерастному вою.
20.09.2019, 10:13
Гость: World

Кота Мурра , в студию.........
))))
20.09.2019, 09:22
Гость: майк

Давайте еще ответственность введем, справедливую.
Будет справедливо назначить самому судье отбыть наказание 3,5 года, к такому сроку судья приговорил ничего не совершившего Ивана Голунова, наказание справедливо разделить с Росгвардейцем. Все мы платим налоги на их содержание, на которые они нас сажают и никому не подчиняются
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